Trpišovský: Derby? Fotbal za nic nestál. Tetteh byl nejlepší na hřišti

Jak hodnotíte bod se Spartou?

„Když sečtu průběh zápasu a šance obou mužstev, remíza je zasloužená. Jsem spíš zklamaný z úrovně utkání. Sice padly čtyři branky, ale fotbal za nic nestál. Technická úroveň byla špatná. Je to i tím, že nikdo v takovém zápase nechce udělat chybu. Byl to spíš velký boj. Spousta soubojů. Jsem rád, že jsme i přes problémy se zraněnými hráči dokázali uhrát bod. Nicméně musíme hrát pořád na vítězství a nekoukat, kde zrovna hrajeme. Na druhou stranu Sparta je doma velmi silná. Už tady přes rok neprohrála, to o něčem svědčí. Je individuálně obrovsky silná.“

Bylo odstoupení zraněného útočníka Sparty Benjamina Tetteha klíčové pro vývoj zápasu?

„On byl nejlepším hráčem zápasu. Je strašně nebezpečný a komplexní, chodí za obranu a umí dát gól. Jeho výkon se dnešnímu zápasu vymykal. Od nás se mu vyrovnal trochu Olyainka. Když Tetteh odešel, tak se sparťané nemohli opřít o útočníka na hrotu a my se díky naši vůli vrátili do hry. I tak mi ale přišlo mi, že domácí měli lepší pohyb na velmi těžkém terénu.“

Spartě jste vstřelily dvě branky z rohových kopů. Byla to jedna z věcí, kterou jste před derby pilovali?

„Připravovali jsme se na ně i kvůli tomu, že Sparta s tím měla v hodně zápasech potíže. Věděli jsme, že Radakovič, Štetina, Tetteh, Pulkrab i Frýdek jsou všechno dobří hlavičkáři, aletandardky jsou obecně klíčovým momentem každého zápasu. Ve vápně soupeře máte šest, sedm nejlepších hlavičkářů, což se vám normálně při hře úplně nepovede. Zaplaťpánbůh to dnes hrálo lépe pro nás. Celkově to ale byl zápas bez velkých šancí. Spíš čekání na chybu soupeře, což já osobně moc nemám rád.“

Co rozhodlo pro nasazení Petera Olayinky na hrotu?

„Poté, co Milan Škoda vypadl kvůli viróze, byl Peter volbou číslo jedna. Chtěli jsme mít ve hře náběhového útočníka, který i dobře cítí kombinační hru. Na to, že byl dnes hodně odřízlý od spoluhráčů, odvedl spoustu práce. Vybojoval spoustu míčů, po každé ztrátě se vracel. Jeho výkon byl vynikající.“

Co se stalo Josefu Hušbauerovi, který v závěru nevypadal vůbec fit?

„Je to jeden z tří zraněných hráčů. Odstoupil ze stejného důvodu jako Kúdela a Coufal. Dostal ránu na koleno, oteklo mu a nemohl ho ohnout. Stejně jako Coufal ani nedošel do kabiny.“

Nepřišlo vám obecně, že jste ve středu pole byli slabší než sparťané?

„Musím se ještě podívat na video, ale vypadalo to, že Frýdek měl každý odražený balon a s Kangou byli domácí hodně aktivní. Navíc se k nim ještě stahoval Stanciu z pravého kraje. Zápas se většinou ve středu pole rozhoduje. Osa hřiště je důležitá pro defenzivu i ofenzivu. Ale kluci hráli naplno. Třeba Tomáš Souček odehrál dobrý zápas, ale v některých momentech jsme tahali za kratší konec.“

Jste rád, že jste Spartě nedovolili zkrátit sedmibodový náskok?

„Je to bod z venku, ze Sparty, která na Letné neprohrává. Nějakou hodnotu to má, ale také jsou to dva ztracené body. Vzhledem k tomu, jak se tabulka vyvíjí, musíme hrát stále na tři body. Nevyhráli jsme, takže nemůžeme být spokojení.“

