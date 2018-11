Slavia standardkám nevěřila, nakonec Spartu srazily. Stanciu to nechápe

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Tetteh, 45+2. Kanga Hosté: 36. Kúdela, 70. T. Souček Sestavy Domácí: Nita – Chipciu, Radaković, Štetina, Civić – Stanciu (C), Kanga, M. Frýdek, Plavšić – Pulkrab (52. Josef Šural), Tetteh (64. Mebrahtu). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela (52. Deli), Ngadeu, Bořil – T. Souček, Traoré (46. Baluta) – Stoch, Hušbauer (C) (62. Sýkora), Zmrhal – Olayinka. Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Kaya, Sáček, Mebrahtu, Šural, Vatajelu Hosté: Deli, Matoušek, Sýkora, Baluta, Mešanović, Kovář, Frydrych Karty Domácí: Kanga, Radaković, Chipciu Hosté: Ngadeu, Kúdela, Traoré, T. Souček, Olayinka Rozhodčí Ardeleánu – Nádvorník, Moláček Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 17 398 diváků

První moment, kdy hosté ukázali, že by mohly být klíčovým bodem derby standardní situace, přišel ve 28. minutě. Miroslav Stoch zahrál šikovně rohový kop a mezi obránci z ničeho nic vyplaval úplně nekrytý Vladimír Coufal. Netrefil míč ideálně a poslal ho jen na tribunu.

Varování nezafungovalo a o osm minut později přišel po dalším rohu trest. Centrujícím hráčem byl tentokrát Josef Hušbauer, který prakticky ve stejném místě, odkud předtím zakončoval Coufal, našel Ondřeje Kúdelu, jehož hlavičku dokázal brankář Florin Nita vyrazit pouze do tyče, od níž skončil míč v brance.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 2:2. Další drama na Letné, sešívaní v derby popáté neprohráli Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

A když se Sparta v závěru první půle vzepřela a dokázala zásluhou Tetteha a Kangy skóre otočit, přišel dvacet minut před koncem znovu strašák v podobě rohového kopu. Na centr Jana Sýkory si naskočil Tomáš Souček a přesnou hlavičkou k tyči vyrovnal na konečných 2:2.

„Speciálně jsme se na standardky připravovali, ale Sparta mužstvo hodně navýšila. Radakovič, Štetina, Tetteh, Pulkrab i Frýdek, to jsou dobří hlavičkáři. Nicméně byla to jedna z věcí, které jsme se hodně věnovali. Standardky jsou klíčové, díky Bohu tentokrát hrály pro nás,“ věděl Slavie Jindřich Trpišovský.

To na opačné straně vládly rozpaky. „Připravovali jsme se na ně stejně jako každý týden. Nevím, čím to je, ale v poslední době dostáváme po standardních situacích mnoho gólů. Doma s Mladou Boleslaví, nyní v derby se Slavií dokonce dva,“ kroutil hlavou kapitán Sparty Nicolae Stanciu.

Stanciu nadšený z českého derby: Podobné jako v Rumunsku, tam ale přijde 50 tisíc lidí, popsal 720p 360p REKLAMA

Tomu se vybavily vzpomínky na jarní derby, ve kterém Sparta ztratila vedení 3:0 a remizovala se Slavií 3:3. Přičemž i zde hrály svou roli standardky. „Inkasovali jsme jednou z penalty a jednou taky po rohu. V každém zápase jsou to podle mě ty samé chyby. Nevím, co na to říct. Pokud chceme hrát o první místo, musíme se těchto chyb vyvarovat,“ káral spoluhráče.

„S výsledkem nejsem spokojený, jsem naštvaný. Měli jsme hru pod kontrolou a cítili jsme, že můžeme vyhrát, že jsme silnější než soupeř. Pak ale dostaneme gól ze standardní situace, který vše změní,“ hlesl Stanciu.

Sparta - Slavia: Domácí zase neuhlídali roh! Souček srovnal na 2:2 720p 360p REKLAMA

Že je bránění standardních situací sparťanskou bolístkou, bylo jasné i trenérovi Zdeňku Ščasnému. „Nebylo to poprvé. To se nám nesmí stát. Když hrajeme kombinovanou obranu a hráč má hlídat Součka a stojí od něj pět metrů, je to trestuhodné,“ lamentoval. „Chipciu říkal, že u prvního gólu Kúdely byl, ale došlo k nějakému kontaktu. Tohle ale nesmíme dovolit,“ zdůraznil.

I sami slávisté byli překvapení z toho, že se jim podařilo skórovat po rohových kopech. „Máme nacvičené nějaké signály. Nicméně proti Spartě jsme určitě nechtěli spoléhat na standardní situace. Má v kádru několik vysokých kluků a kupodivu jsme proti nim dali dva góly. Chtěli jsme hrát hodně ze stran, ale jsme rádi, že to tam padlo alespoň z těch rohů,“ ulevilo se autorovi druhé branky „sešívaných“ Tomaši Součkovi.

Spartu nyní čeká v sobotu utkání v Karviné, kde se podobných chyb bude chtít určitě vyvarovat, aby přerušila třízápasovou šňůru bez bodového zisku na hřištích soupeřů. To Slavia by naopak byla určitě ráda, kdyby se podobným způsobem prosadila ve čtvrtek v domácím zápase Evropské ligy proti Kodani.