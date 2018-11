Kadlec je po operaci, jeho návrat se odkládá. Snad ještě všem ukážu, věří

"Útočník Václav Kadlec v pondělí absolvoval lehčí operační zákrok v oblasti kolene. Do konce roku tak do zápasů nezasáhne. Zákrok provedl v Nemocnici Na Františku týmový lékař Miroslav Sinkule," uvedla Sparta na klubových webových stránkách.

"Václav Kadlec si zranil levé koleno na jaře během ligového utkání v Jihlavě. Následně podstoupil artroskopii. Rekonvalescence ale neprobíhala bezbolestně a v létě se mladý útočník vydal na šestitýdenní léčení do Německa. V poslední době trénoval s týmem a vypadalo to, že se návrat do zápasů blíží. Zranění, které si mělo původně vyžádat zhruba šest týdnů, se mu tak nepříjemně protahuje," objasnil situaci klub.

26letý fotbalista v pondělí absolvoval operaci, ale okamžitě po ní myslel na svůj návrat. "Občas věci nejdou tak, jak bychom chtěli a očekávali. Není to pro mě lehká situace, vzhledem ke všem okolnostem, ale není všem dnům konec a věřím, že se dám dokupy a ještě všem, co už si myslí, že na to nemám, a hlavně sobě, dokážu, že mám před sebou ještě hodně krásných let," napsal na svém Instagramu.

Naposledy se Václav Kadlec objevil na hřišti 11. května letošního roku. Bylo to v Jihlavě, kde Sparta zvítězila 1:0. V 81. minutě, kdy jedinou branku utkání vstřelil, i díky zaváhání brankáře Mateje Rakovana, Guélor Kanga, už Kadlec na hřišti ale nebyl. Ve 43. minutě ho totiž kvůli zranění kolene vystřídal David Lafata. Od té doby se pokouší 26letý fotbalista o návrat. Po další operaci je však jasné, že si ještě nějaký ten čas bude muset počkat.

Kadlec patří k velkým smolařům. Nejedná se totiž ani zdaleka o první zranění, které ho v jeho kariéře postihlo. Mezi ty nejznámější patří určitě to z 1. září 2017, kdy nastoupil do druhého poločasu přípravného utkání Sparty s Vlašimí, ale po sedmi minutách na hřišti si prokousl jazyk a musel střídat. Ještě více pak v paměti fanoušků zůstal jeho úraz hlavy z listopadu 2012 z duelu s Mladou Boleslaví, kdy souboj s Martinem Nešporem odnesl vpáčenou zlomeninou čelní kosti.

Smůlu měl i v reprezentačním dresu. Na EURO fotbalistů do 21 let, které se konalo v roce 2015 v České republice, si proti Srbsku (4:0) poranil kotník a přišel kvůli němu o závěrečný zápas s Německem. Po remíze 1:1 šlo zároveň o poslední vystoupení Lvíčat na domácím evropském šampionátu, když skončili ve skupině třetí, právě za Německem a prvním Dánskem.

