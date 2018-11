Kam s Dočkalem? Tři varianty zálohy Sparty, ve hře i Stanciu v útoku

Záložník Bořek Dočkal by se v zimě mohl vrátit do Sparty. Jak by po jeho příchodu mohla vypadat základní sestava? Varianty jsou tři • FOTO: koláž iSport.cz

Kam s ním? Ačkoliv je tato otázka zatím hodně předčasná, je potřeba, aby si ji Sparta zodpověděla už nyní. Řeč je o Bořku Dočkalovi. Jeho případný zimní příchod by mohl zamíchat se základní sestavou. Deník Sport dal dohromady tři varianty, jak by Letenští mohli s reprezentačním kapitánem nastupovat a v sestavě by zůstali Nico Stanciu, Guélor Kanga či Martin Frýdek. Podívejte se na ně v článku.