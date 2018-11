Svědík rychle mění Jihlavu za Slovácko! Zaplatí za něj dva miliony

Ve Slovácku se Martin Svědík dohodl na dlouhodobé spolupráci, má podepsat kontrakt na tři a půl roku. Fíha, aktuálně čtrnáctý tým FORTUNA:LIGY v jeho schopnosti fakt hodně věří. O kouče, který dělal v Jihlavě malé zázraky, se rval, chtěl ho získat (skoro) za každou cenu a co nejdřív. „Slovácko si za tím šlo,“ potěšilo ho.

Popište, jak zvládnete dva zápasy ve dvou různých klubech během necelých čtyřiadvaceti hodin.

„Není to tak složité. V pátek jsem vedl naposledy Jihlavu v utkání s Ústím. Po něm jsem se s trenérem brankářů Lubošem Přibylem přesunul na Slovácko. Proti Liberci ještě na střídačce nebudu. Je tam trenér (Petr Vlachovský), který hráče celý týden připravoval. Já zůstanu na tribuně, budu mít roli poradce, pozorovatele. Když bude zájem, něco si k tomu řeknu. Takto jsme se dohodli s vedením. Nechci se do toho nějak zamotat. Tým převezmu naplno od neděle.“



Vydržíte to mezi diváky?

„Jiná varianta mě ani nenapadla. My trenéři máme nějakou vizi, filozofii. Petr Vlachovský tým na Liberec připravuje. Každý dělá, jak nejlíp umí. Ke kolegům mám respekt. Náš realizační tým se po Ústí rozdělil. Michal Šmarda s kondičním trenérem Miroslavem Mikšíčkem budou u mužstva ještě v posledním utkání druhé ligy v Pardubicích, a pak se připojí k nám. Mým dalším asistentem by měl být Honza Palinek, kterého znám ještě jako hráče z Baníku.“

Kdo povede Slovácko? Martin Svědík hlavní kouč Michal Šmarda asistent Jan Palinek asistent Miroslav Mikšíček kondiční kouč Luboš Přibyl trenér brankářů Veliče Šumulikoski sportovní manažer „áčka“

Uznáváte, že jste se dostal do specifické pozice?

„Fotbal tyhle věci někdy přináší, člověk se s tím musí ztotožnit. V Jihlavě jsem byl rok a věřím, že jsem tam zanechal dobrou stopu. Celý realizační tým byl hodně spokojený. Mrzí mě, že jsme se nezachránili. Teď nastává nová etapa. Je to první liga, další výzva. To, že máte nabídky odjinud, je odměna za vaši práci. Slovácko si mě vyhlídlo, chtělo mě a šlo si za tím. Dohodli jsme se na dlouhodobější smlouvě s nějakou koncepcí.“



Co vás na té nabídce zaujalo?

„Celkové jednání. Slovácko vnímám jako klub velmi dobře. Je spjatý s tamními lidmi, kteří ho mají rádi. Má pěkný stadion, zázemí, je to krásný region jižní Moravy. A k tomu sportovní podmínky. Těch aspektů bylo víc a komplexně to do sebe zapadlo. Chci důvěru vrátit co nejlepší prací. Tým má potenciál, vychovává mladé kluky. Ale jen na nich to postavit nelze. Je potřeba mít mix generací. Klub má nějakou filozofii a trenér mu do ní musí pasovat. Shodli jsme se na tom, jak to budeme dělat.“



Slovácko za vás zaplatilo tučné odstupné dva miliony korun. Cítíte tohle břemeno?

„Víte, jak to je. Někdy jste přesvědčený, že jste do toho dal maximum a různé detaily rozhodnou, že nepřijdou výsledky. Třeba Michal Kordula odvedl ve Slovácku spoustu práce. V mých očích je to trenérský dříč, výborný kouč s myšlenkou. Měl s týmem skvělé jaro, a pak se to zadrhlo. Tak to chodí. Je dobře, že do toho jdu ještě před zimní pauzou. Mám prostor poznat prostředí, hráče a jejich charakter. I když v kádru není nikdo, koho bych fotbalově neznal. Akorát jsem teď poprvé viděl dvakrát v akci brankáře Trmala. Obstál velice dobře. Je to příslib do budoucna.“