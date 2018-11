Nespokojený Vrba: Chorý neměl koncovku silnou jako Krmenčík

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Příbram: Centr Procházky propadl na Petrželu, ten uklízí míč do sítě, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Při vší úctě k Příbrami, byla mužstvem k poražení. Co vám chybělo k vítězství?

„Je chybou, že dostaneme první gól, což hodně ovlivnilo utkání. Na druhou stranu ve velkém vápně jsme měli několik situací, kdy jsme gól měli dát. Jestliže ze tří čtyř situací, kdy zakončujeme z penalty nebo z malého vápna, nedáme gól, tak je to samozřejmě špatně. Na můj vkus jsme ale měli víc dominovat. Měli jsme mít lepší mezihru a výraznější převahu. To tam nebylo. Základem ale je, že jsme ve vápně byli málo důrazní.“

Byl to přesně ten zápas, kdy vám výrazně chyběl důraz Michaela Krmenčíka?

„Moc dobře víte, že Michael je pro nás velmi důležitý, ale v tuto chvíli nechci říkat, že je to jen o něm. Choras (Tomáš Chorý) se snažil, ale neměl koncovku tak silnou, jako Krmenčík. Možná neměl ani štěstí. Ve velkém vápně je to i o rozehranosti. Když hrajete víc zápasů, je jistota větší. Dnes jsme ji v koncovce neměli.“

Jak se na mužstvu podepsaly absence zkušených hráčů typu Davida Limberského či Jana Kopice?

„Nemyslím si, že konkrétně ofenzivu přes krajní obránce jsme měli špatnou. Jak Řezník, tak Kovařík se nabízeli dobře. Měli tam několik centrů a úniků. Spíš si myslím – a budu se opakovat – ve vápně jsme balony špatně zpracovali, nebo se obecně špatně zachovali. Míčů do vápna přišlo strašně moc, ale v klíčových momentech jsme nebyli úspěšní.“





Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. SESTŘIH: Plzeň - Příbram 1:1. Západočeši doma překvapivě ztratili

Nepodepsala se na výsledku i atmosféra? Hráli jste čtyři dny po střetu s Realem, začátek zápas byl z vaší strany velmi chladný. Sám jste hráče několikrát burcoval…

„Je rozdíl, pokud hrajete s Realem, nebo s Příbramí. To se nám stalo v minulosti několikrát, taková utkání bývají složitější. To ale není omluva. Hráči, kteří prostoru tolik nedostávali, by měli tyhle zápasy rozhodovat a mužstvo dostat do varu. Máme široký kádr, hráli jiní, ale bohužel pro ně jsme nebodovali na sto procent. Vládne nespokojenost. Není důvod říkat něco jiného. Ve Viktorce je to tak, že když nevyhrajete, vždycky hrajete špatně.“

Proč nebyl v nominaci Jan Kopic?

„Nebyl stoprocentně připravený, proto nenastoupil. Chyběl nám.“

Ve středu obrany nastoupil Luděk Pernica místo kapitána Romana Hubníka. Byl důvodem změny neuspokojivý Hubníkův výkon proti Realu?

„Pernica je hráč, který si zaslouží hrát. Za druhé jsme měli těžký zápasový blok a chtěli jsme dát Pernicovi prostor v soutěžním utkání.“





Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. M. Petržela Hosté: 19. Fantiš Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Pernica, Hejda, J. Kovařík – Procházka, Hrošovský (C) – Ekpai (60. Ma. Zeman), Al. Čermák (70. Jakub Řezníček), M. Petržela (81. Hořava) – Chorý. Hosté: Kočí – Nový, Kodr, Nitrianský, Antwi – Hlúpik (90+4. Pejša), Soldát – Katidis (72. Keita), Průcha, Jan Rezek – Fantiš (C) (90. Skácel). Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hořava, Zeman, Hubník, Bucha, Hájek, Řezníček Hosté: Švenger, Skácel, Klán, Keita, Voltr, Duda, Pejša Karty Hosté: Soldát, Antwi, Katidis Rozhodčí Ginzel – Vlček, Kotalík Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 7 849 diváků

Plzeň - Příbram: Čermákova hlavička skončila nad! 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Příbram: Petržela těsně minul cíl! 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Příbram: Fantiš hlavou posílá Příbram do vedení, 0:1 720p 360p REKLAMA