Kam pasuje Ševčík? Ve Slavii může být lepší než Hušbauer, říká Pivarník

Jde do věku, kdy není na co čekat. Přechod z rodné Sigmy Olomouc do Slovanu Liberec zvládl a tenhle podzim Petru Ševčíkovi vychází. „Dozrál, aby udělal krok výš,“ myslí si Roman Pivarník, který v lednu 2013 vytáhl mladého záložníka z dorostu Sigmy do ligového áčka. A věří, že příští nejlepší adresou pro Ševčíka je Slavia. Hraje pro ni údajně lepší kádr, známé tváře z Liberce i to, že ve Spartě je ve středu zálohy přetlak. Kde však zatím vidí bývalý trenér Sigmy, Bohemians, Plzně či Brna Ševčíkovy rezervy?