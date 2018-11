Plzeňský Chorý po ztrátě v Liberci: Zlatý bod. Měl bych začít dávat góly

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Plzeň: Přišel, viděl, vysekl parádu. Viktoria po Petrželově sólu srovnává na 1:1! VŠECHNA VIDEA ZDE

Za celý zápas jste jen jednou trefili branku, takže pro vás jde o zlatý bod, souhlasíte?

„Je to pravda. Liberec hrál dobře, byl na nás připravený, skoro nás nepustil do naší rozehrávky. Neměli jsme na nic čas, museli si pomoct nákopem, někdy z toho pramenily takové pološance, ale neměli jsme kvalitu, abychom trefili branku. Příležitosti jsme měli, ale finální fáze nám chybí. Na bod to naštěstí stačilo.“

Byl to typický zápas po reprezentační pauze, kdy to bývá většinou spíš boj, než kvalita?

„V Liberci se hraje vždycky těžko, je to boj. Fanoušci jsou nepříjemní, všichni na nás řvou. Jak přišlo naše vyloučení, oni se ještě víc semkli. Pro nás je to zlatý bod. V konečném účtování se může hodit, když se snažíme držet nahoře.“

Čím vás Liberec donutil do nakopávaných balonů?

„Vyplývalo to z toho, že nás hodně presovali, vylézali na nás. Zahustili střed hřiště, Páťa Hrošovský i Hořka (Tomáš Hořava) byli zavření, kolmé balony moc nešly dávat, museli jsme si pomoct dlouhým nákopem do mě a pak prodloužením. V některých částech utkání se nám to dařilo, někdy ne. Naštěstí se k nám pak obrátilo štěstí a máme bod. V Liberci se hraje hodně těžko, kór v deseti.“

Měl jste v prvním poločase dvě nadějné šance, dalo se v těch situacích něco dělat lépe?

„Jednou to na mě prodlužoval Roman Hubník, ale byl jsem tak metr za ním, takže jsem se jen snažil, abych trefil bránu, ale bylo to hodně blízko a přestřelil jsem. Podruhé jsem to dostával od Ekpaie, chtěl jsem zakončovat z jedné, ale byl jsem moc na přední tyči. Ještě se na to musím podívat.“

Byl jste u vyrovnávacího gólu na 1:1, ta akce vyšla skoro dokonale, že?

„Je to tak. Hned jak Milan (Petržela) přišel na hřiště, říkal, ať to podržím, že půjde za beky. Jen jsem si to zalepil, zpracoval, podržel si hráče na zádech a dal to za něj. Milánek, jak je rychlý, si balon dal před ně a Kovy (Jan Kovařík) si to před bránou fantasticky našel, byla to kvalitně sehraná akce.“

Bylo náročné vydržet na hřišti celý zápas?

„Bylo to těžké, ale myslím, že jsem dobře připravený, jsme natrénovaní, takže vydržet bychom to měli. Teď musíme kvalitně zregenerovat, abychom se nachystali na cestu a hlavně na ten důležitý zápas v Moskvě, který nás v úterý proti CSKA čeká.“

Je to pro vás velká výzva, když po zranění Michaela Krmenčíka dostáváte větší prostor?

„Určitě je. Je tady ještě Kuba Řezníček, uvidíme, jak to trenér postaví příště. Jsem rád, že šanci dostávám a že jsem byl u vyrovnávacího gólu. Od útočníka se čeká, že branky bude střílet. Já bych je měl začít dávat, abych se v základu udržel. Teď jsme dvakrát remizovali, ale jinak chceme vyhrávat, abychom byli nahoře.“

