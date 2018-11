Hora oplakal narození dcery, teď slaví gól a výhru: Jdeme se ožrat!

Nečekal dlouho. Vlétl na hřiště, zapnul do sprintu. A po dvou a půl minutách zčistajasna běžel na libereckou branku. Nezazmatkoval. Neznervózněl. Jakub Hora okamžitě věděl, jak s obrovskou šancí naložit. Obešel brankáře Filipa Nguyena a rozvlnil síť. „Já si na ten gól věřil. Kluky jsem ještě prosil před zápasem, abychom to zvládli, a my to zvládli. Teď se půjdeme ožrat,“ smál se bezprostředně po zápase.

Asi je zbytečné ptát se, komu ten gól věnujete...

"Své ženě a dceři, to je jasný. Ani nevíte, jak moc jsem si tohle přál. Když ve druhé minutě dáte gól a vyhrajete. Ten scénář je po narození Sofinky přesně takový, jaký jsem si představoval!"

Prst v puse a kolébka při oslavě gólu – to taky bylo plánované?

"Samozřejmě! Bavili jsme se o tom s klukama. Všechno bylo plánované a všechno vyšlo do posledního puntíku přesně tak, jak to vyjít mělo. Je to něco bombastického! V neděli v půl druhé ráno mě přítelkyně vzbudila, že jí praskla voda. Bylo to pak takové hektické. Jeli jsme do porodnice a Sofinka přišla na svět v 15.10 hodin."

Byl jste u porodu?

"Tam jsem se rozeřval jak malej kluk. Výborný. Od začátku jsem věděl, že tam budu, že ženu podpořím. Zvládla to fantasticky, byla statečná a myslím, že jsem ji dost podporoval. Když jsem viděl, jak malá vyšla na svět a dali ji mamince na bříško, tak jsem se sesypal."

Už je máte doma?

"Ve čtvrtek jsem si je přivezl. Mám za sebou první noc s malou, vyšlo to úžasně."

Vyspal jste se?

"Jo, vyspal. Malá je hodná. Úplně super."

Ještě k zápasu s Libercem - co kromě vašeho gólu rozhodlo?

"To, že jsme zápas odmakali jako tým. Před kluky smekám. Přesně jsme věděli, s čím Liberec přijede, v čem je silný ve středu hřiště. My jsme naopak chtěli hrát odzadu do rozehrávky na riziko a myslím, že se to dařilo. Liberec jsme do větších šancí nepustili. Nepříjemné bylo jen to počasí. Ta zima už je obrovská, ale mohlo to být ještě horší, kdyby sněžilo."

