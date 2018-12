Heča jednička Sparty? Kluk z plakátu zářil. Není důvod ho měnit, řekl Ščasný

Při příchodu do areálu Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty si fanoušci mohli všimnout, že sparťanská dvojka Milan Heča stále figuroval na reklamních bannerech Slovácka s heslem „Jsme jeden tým.“

Málokdo čekal, že by trenér Zdeněk Ščasný sáhl do sestavy zrovna na pozici brankáře. Přesto tak v sobotním utkání se Slováckem učinil. Dosavadní jednička Florin Nita putoval mezi náhradníky a na scénu tak poprvé ve FORTUNA:LIZE šel právě „kluk z plakátu“, který dosud chytal pouze „béčkové“ zápasy v poháru.

„Dostal příležitost, protože při naší rozehrávce má jistější hru nohama a lépe komunikuje s naší obranou. Kdybychom měli stoprocentně jisté obránce při rozehrávce, tak takový problém v brance není, ale Milan mluví, vyhání obranu, hraje dobře nohama a myslím si, že je to stejně dobrý brankář jako Nita,“ vysvětloval Ščasný po zápase důvody výměny brankářů.

A sparťanský kouč si pro Heču nemohl vybrat lepší příležitost. Vždyť v dresu Slovácka přišel 27letý brankář do velkého fotbalu a právě odtud v létě zamířil na Letnou.

„Užil jsem si to. Byla to v podstatě premiéra na domácím stadionu,“ usmíval se Heča po utkání. Na hřišti už mu však do smíchu tolik nebylo. Ačkoliv se zdálo, že míří za první ligovou nulou v dresu Letenských, spoluhráči jej v závěru utkání vyvedli z omylu. Dvě červené karty, penalta a Sparta prohrála 1:2.

„Mohl to být dobrý zápas, toho výsledku je velká škoda. A co se dělo na konci? K tomu se snad ani nedá nic říct. Kdo to neviděl, tak to nepochopí,“ smutně krčil rameny.

Zoufat však nemusí. Dle slov sparťanského trenéra nezklamal. Naopak si vydařeným výkonem řekl o další šanci. „Chytal výborně. Zneškodnil tři velké šance Slovácka, není důvod něco do příště měnit,“ řekl Ščasný jasně.

