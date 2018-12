Slavia vládne nad Spartou. Ve výsledcích, hře i klubové strategii

Opava byla těžko k utahání, ale nápor Slavie nakonec nevydržela. Hosté zabrali, Jaromír Zmrhal a Tomáš Souček dali po gólu, a strhující závěr zápasu dotlačili k výhře 3:2. Tři body a lidem se to líbilo. To je ve většině utkání dnešní Slavia. Klub zachráněný skoro před smrtí čínským kapitálem, a neustále šlapající do kopce nahoru.

Čínští vlastníci a jejich příchod v září 2015 nejprve přes skupinu CEFC je důležitý milník, protože od té doby se klub začal rozvíjet, a v současnosti významně válcuje i Spartu, která přitom ještě v květnu 2015 hleděla na vršovického rivala s 33bodovým náskokem. Jen pro úplnost, o rok dřív byla mezi oběma díra ve prospěch Letenských dokonce 49 bodů. Tehdy se Slavia zachránila v nejvyšší soutěži jen tak tak.

Jenže zatímco Sparta se své cesty vzdala a v létě 2017 se definitivně rozjela úplně jiným směrem, Slavia i přes škobrtnutí v podobě Altintopů a Rotaňů nabrala cestu vzhůru. A bodový náskok se otočil.

Už v poslední titulové sezoně skončili „sešívaní“ nad Spartou o dvanáct bodů, teď mají stejný náskok po sedmnácti kolech probíhajícího ročníku. Na červenobílé straně jsou přitom tři základní pilíře. Výsledky, hra, a taky trochu strategické počínání.

První je hra faktů, v minulých dvou sezonách finišovala Slavia před rivalem, teď nad ním opět vede. Kromě bodů má navrch i v nastřílených gólech. Další důležitý prvek je zároveň evropský přesah, Sparta je podruhé v řadě bez účasti alespoň v základní části pohárů, zatímco „sešívaní“ podruhé atakují postup ze skupiny Evropské ligy.

Svých výsledků navíc vršovický celek dosahuje atraktivním pojetím, zejména v lize je jeho ofenzivní snaha patrná a hlavně účinná. To ostatně úzce souvisí se strategickými kroky klubu. V Edenu se, zdá se, poučili z loňských přehmatů, miliony vyhozené na platech sice hvězdných, ale postarších hráčů teď klub investuje do mladších fotbalistů, kteří se hlavně dobře hodí do plánovaného herního výrazu.

Ovšem i Slavia silně rozhazuje, suma za Alexandra Balutu přesahovala šedesát milionů korun, teď jdou o Rumunovi spekulace, jestli má dobrý tréninkový přístup. Peter Olayinka stál o zhruba dvacet milionů víc... Jde o částky, které může klub v budoucnu dost těžko vymáhat na případných zájemcích, aby se jim Balutové a spol. jednoho dne vyplatili.

I tak se ale daří, i když u Baluty pouze částečně, nové posily zapracovávat do týmu, důležitý podíl na tom má jasný fotbalový názor Jindřicha Trpišovského. Sparta totiž evidentně tápe při posilování kádru, za obrovské sumy přicházejí hráči, o nichž se po půl roce nebo po roce spekuluje, jestli Letnou neopustí...

A pak se udělá dvanáct bodů rozdíl.

