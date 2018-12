V Plzni boduje „béčko“. Chorý si věří, náhradníci využívají prostor

Sahat do osvědčené sestavy? Pavel Vrba to dělá jen velmi nerad, pouze ve chvíli, když není zbytí. Personální krize v Plzni ale v pátek na hřiště znovu dostala ty, kteří na svou šanci na začátku sezony čekali. Západočeský kouč má výhodu, že mezi náhradníky dřímá obrovská kvalita. Tomáš Chorý ve Zlíně otevřel skóre, Jan Kovařík asistoval i skóroval. Druhou branku připravil Milan Havel, v obou měl prsty Aleš Čermák. Viktorii tak na Letné táhli ti, co během podzimu občas jen seděli na tribuně.