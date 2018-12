Výhra v Příbrami a léčba? Sparta vyhlíží pauzu, Ščasný nejspíš zůstane

Pokřik „Ščasný ven“ sparťanům duní v uších ještě teď. Žádost fanoušků byla jednoznačná, nicméně klubové vedení jí podlehnout nehodlá. V kuloárech se proslýchá, že Sparta potvrdí Zdeňka Ščasného do trenérské funkce i pro jarní část sezony.

Její postoj vychází pravděpodobně z toho, že jednak by složitě hledala náhradu – najít by ji musela během dvou týdnů, včetně vánočních svátků – a jednak Ščasný nachází zastání u Tomáše Rosického, vlivného člena sportovního vedení. Ovšem tvrdit něco s jistotou s ohledem na aktuální rozpoložení klubu? To taky nejde.

„Dostali jsme se do velkých problémů vlastní vinou. Situace není dobrá. Ale v posledním podzimním zápase musíme v rámci možností udělat všechno pro to, abychom ho zvládli. A pak ty problémy vyřešit,“ uvedl Ščasný pro klubový web sparta.cz. Což lze číst i tak, že se na onom řešení problémů bude podílet.

Byť dnešní duel FORTUNA:LIGY v Příbrami rozhodně nezachrání zpackaný podzim, výhra by dopřála trošku klidu. Letenským může usnadnit spoustu věcí, třeba právě komunikaci směrem k rozhořčeným fanouškům, proč a jaké kroky se (ne)rozhodli učinit. Příznivci se bouří, další ztrátu na hřišti Příbrami s nejhorší obranou v lize by těžko vydýchávali. A tak se mluví o rizikovém zápase a velkém počtu security pracovníků rozesetých po stadionu…

„Emoce jsme chtěli zklidnit už na Slovácku a doma s Teplicemi, nevyšlo to. Dnes se musíme semknout a fanouškům ukázat, že tady síla je. Pořád jsme Sparta,“ řekl Ščasný.

Práci mu ale ztěžuje i ten fakt, že se musí obejít bez klíčových hráčů, na nichž během podzimu stavěl hru, tedy především záložníků Guélora Kangy a Nicolae Stancia. K nim ještě započítejme Srdjana Plavšiče.

„Je to náš problém a my se s ním musíme vyrovnat,“ smířil se s absencemi Ščasný. „Každopádně ti, co nastoupí, musí ukázat, že jsou hráči Sparty. Je to týmový sport. Musíme podat dobrý týmový výkon,“ doplnil Costa Nhamoinesu.

Po karetním trestu se naopak vracejí Eldar Čivič a Martin Frýdek, který patrně utvoří středovou dvojici s Michalem Sáčkem. Na pravém kraji záložní řady nelze vyloučit ani nasazení Ondřeje Zahustela. Ten se do tréninkového procesu vrátil po několikaměsíčním těžkém zranění.

„Podzim nebyl dobrý a víme, že jedním zápasem nezlepšíme celou půlsezonu, že se tím omluvíme. Ale prostě musíme vyhrát, udělat tři body,“ uvědomuje si Frýdek.

Cíl je tedy jasný: zvládnout dnešek, a pak začít odstraňovat problémy.

Sparta poprvé bez videa Kde hraje Sparta, tam na zápas dohlíží videorozhodčí. Platilo to v této sezoně zatím pokaždé, s koncem podzimu ovšem přichází změna. V Příbrami dnes bude VAR chybět. Důvod? Stadion U Litavky jako jediný v nejvyšší soutěži není na systém ještě nachystaný. Aby mohl VAR vypomáhat rozhodčím na hřišti, musí podle podmínek UEFA na každém stadionu proběhnout několik testovacích zápasů v nižších soutěžích. V Česku k tomu slouží juniorská liga. „Bohužel jsme při nejlepší vůli nestihli v Příbrami systém vyzkoušet. Proto není možné, aby tam videorozhodčí v utkání nejvyšší soutěže působil,“ vysvětluje Roman Hrubeš, který má v Ligové fotbalové asociaci VAR v gesci. Proto tedy video poprvé v utkání Sparty bude scházet. Zápas odpíská Jan Jílek. Letenský duel bude v sezoně řídit poprvé – logicky poprvé, protože nepatří do skupiny sudích, kteří můžou pískat pod dohledem VAR.