SESTŘIH: Opava - Mladá Boleslav 2:1. Trefil se Komličenko, padl gól týdne?

Opava, která se chtěla Boleslavi pomstít za srpnovou porážku 1:6, doma rychle udeřila. Už ve čtvrté minutě Hrabinův centr sklepl Kuzmanovič na Smolu a ten se trefil ve třetím z posledních pěti duelů. Chvíli na to centr mířící opět na Smolu vyrazil brankář Šeda.

V 10. minutě poprvé zahrozili i hosté, ale Přikrylův nečekaný pokus z přímého kopu chytil brankář Fendrich. Jinak ale byla aktivnější Opava, ale Řezníček, Kayamba ani Simerský neuspěli.

SESTŘIH: Opava - Mladá Boleslav 2:1. Slezané potvrdili formu, úřadoval Kuzmanovič

Po změně stran však začal zlobit nejlepší střelec ligy Komličenko. Nejprve hlavičkoval nad a pak po úniku zamířil vedle. Udeřila tak opět Opava a prsty v tom měli opět hlavní aktéři jak při první trefě, jen v obráceném pořadí. Centr z levé strany sklepl Smola na vápno a Kuzmanovič nechytatelnou střelou do šibenice zvýšil.

Mladou Boleslav vrátil čtvrt hodiny před koncem do hry Komličenko. Ruský útočník utekl obraně a těsně před brankářem dloubl míč, který se snesl do branky. Pro Komličenka to byl už 18. zásah v sezoně.

Pět minut před koncem mohl definitivně rozhodnout Zavadil, ale jeho tečovaný přímý kop vytáhl brankář Šeda.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Smola, 62. Kuzmanović Hosté: 75. Komličenko Sestavy Domácí: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Kayamba, Zavadil, Jan Řezníček, Zapalač – Kuzmanović (C) (82. Janetzký) – Smola (89. Juřena). Hosté: Šeda – Pauschek (73. Dan. Novák), Hůlka (C), Chaluš, Mareš – Přikryl, Hubínek, Takács, Ladra – Džafić (31. Matějovský) – Komličenko. Náhradníci Domácí: Vyklický, Helebrand, Radić, Jurečka, Janetzký, Juřena, Freit Hosté: Matějovský, Kateřiňák, Novák, Král, Křapka, Mikulec, Pech Karty Domácí: Svozil, Hrabina, Simerský, Smola Hosté: Hůlka, Komličenko, Chaluš Rozhodčí Orel – Pochylý, Novák M. Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 3046 diváků

Zajímavé momenty utkání:

Opava - Mladá Boleslav: Zavadil z trestňáku mířil pod břevno 720p 360p REKLAMA

Opava - Mladá Boleslav: Jedovka Mareše zaplachtila před Fendrichem, ten měl problémy!

Opava - Mladá Boleslav: Komličenko snižuje a potvrzuje svou formu, 2:1 720p 360p REKLAMA

Opava - Mladá Boleslav: Ruský snajpr číhá, Komličenko mohl snížit! 720p 360p REKLAMA

Opava - Mladá Boleslav: Dělovku Kuzmanoviče zkrotil Šeda 720p 360p REKLAMA

Opava - Mladá Boleslav: Simerský se chytá za hlavu, tohle byla gólovka! 720p 360p REKLAMA

Opava - Mladá Boleslav: Síla z Konga! Kayamba pronikl do vápna, skóre nezměnil

Opava - Mladá Boleslav: Slezané tlačí, další závar před Šedou 720p 360p REKLAMA

Opava - Mladá Boleslav: Chytrý obstřel Přikryla gólmana Fendricha nenachytal 720p 360p REKLAMA