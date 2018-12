Proměna českého mistra: Kdo v Plzni stoupá, ztrácí pozici a co posily

Všechny ale čeká velký boj o místo. Plzeň na podzim šlapala, široký kádr je plný kvalitních a zkušených fotbalistů, které nebude snadné vyšoupnout na vedlejší kolej. „Všichni, co přijdou do Plzně, musí počítat s tím, že nebudou mít takové postavení, že okamžitě budou hrát a přeskočí hráče, co jsou tady. Když ukážou kvalitu, samozřejmě proč ne. Ale sami poznáváte, že některým trvá třeba půl roku, než si uvědomí, že jsou v jiném klubu, kde je jiný tlak,“ prohlásil trenér Pavel Vrba.

Zájem může být především o Patrika Hrošovského, po vydařeném podzimu nejhodnotnější zboží z plzeňského kádru. „Vyčítali jste nám, že jsme v létě neprodali Krmenčíka. Možná to někdo bere víc jako byznys, ale já to beru z trenérského pohledu. Nemáme důvod prodávat, jsme asi jediný sportovní klub, který bude v zisku. Není důvod si dělat problémy, abychom měli víc peněz na zdanění,“ poznamenal Vrba.

Milan Havel, Aleš Čermák i Tomáš Chorý měli na startu sezony těžkou pozic, do základní sestavy kolikrát dál, než směrem k sezení na tribuně. Jenže trojice plzeňských mladíků končila podzim v základní sestavě a svými výkony velmi stoupli u Pavla Vrby. „Někteří dostali šanci a hráli dobře, byli úspěšní i výsledkově a vytváří si pozici, která je mnohem silnější, než po nějakých přípravných utkáních. Je to pro ně šance, někteří ji využili víc, někteří míň. Uvidíme, jak kdo bude vypadat na soustředění,“ pravil plzeňský kouč. V základní sestavě se v závěru podzimu zabydlel i Roman Procházka, autor šesti gólů a druhý nejlepší střelec týmu. Dařilo se i Janu Kovaříkovi, který byl v posledních zápasech prakticky u každé plzeňské branky.

Čtyři hráči po operaci, tři by měli stihnout přípravu

Plzeňský obránce Radim Řezník by v pondělí proti Rusku měl po čtyřech letech nastoupit za národní tým • Foto Barbora Reichová (Sport)

Plzeň po náročném programu počítá i ztráty. Během podzimu v řadách českého mistra odpadli tři hráči, kteří museli na operaci. Pod doktorský skalpel šli Michael Krmenčík (vazy v koleni), Daniel Kolář (achilovka) a Radim Řezník (achilovka). Menší zákrok u bolavého kotníku čeká v pondělí Jana Kopice.

„U některých, doufám, to bude takové, že hráči začnou přípravu a do soustředění ve Španělsku budou v pořádku. Také podle toho bude vypadat politika klubu, jestli někdo odejde dřív, nebo později. U Řezníka věřím, že bude připravený do čtyř týdnů po operaci a přípravu normálně začne s mužstvem, stihnout by ji měl i Jan Kopic. Ale samozřejmě můžou nastat komplikace a problémy. U Krmenčíka bude pauza pět až šest měsíců, Dan Kolář by měl začít také koncem ledna. Ale jsou to jen prognózy, může se cokoliv změnit,“ upozornil Vrba.