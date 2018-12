Peprný přestup k rivalovi? Kapitán Opavy Kuzmanovič míří do Baníku

Výprodej v Opavě? Začíná to tak vypadat. Po Joelu Kayambovi, nové posile Plzně, je na odchodu rovněž kapitán Nemanja Kuzmanovič (29). A rovnou do týmu největšího rivala. Na srbského ofenzivního záložníka se třese Baník Ostrava! Jednání, která se táhnou od léta, spějí ke zdárnému konci. „Mělo by to dopadnout,“ uvedl zdroj Sportu.