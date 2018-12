Tvrdík o Slavii: Zatím nejhezčí sezona. Náš odchovanec Král stojí o satisfakci | iSport.cz

Jste spokojený s podzimní částí sezony?

„V aktuální podzimní sezoně cítím plnou spokojenost. Měli jsme do ní několik velkých cílů, většina z nich se podařila beze zbytku naplnit. Do nového roku jdeme s tím, že po 19 kolech vedeme ligu, podařilo se nám postoupit do jarní části Evropské ligy, uspěli jsme i v domácím poháru. Je to nejhezčí sezona za dobu, co jsem ve Slavii, možná i za posledních deset let. Chci poděkovat Janu Nezmarovi a Jindřichu Trpišovskému a jeho týmu za výbornou práci, co pro Slavii odvádí.“

Co vám dělá největší radost?

„Klub šlape na hřišti i v zázemí, během podzimu jsme velmi pravidelně pracovali na posilách. Pro kluby jsou důležité jarní výsledky, chceme tvrdě pracovat na cílech pro příští rok. Uspět znamená získat mistrovský titul a v létě začít ideálně ve čtvrtém předkole Ligy mistrů, pokud tam český mistr postoupí. Tyhle dva cíle by udělaly další sezonu ještě krásnější, tomuto úspěchu všechno v klubu podřizujeme. Měsíc před začátkem přestupového období představujeme první dva ze čtveřice hráčů, které chceme v zimě přivést.“

Proč jste si vybrali Petra Ševčíka a Lukáše Masopusta, kteří tady na tiskové konferenci sedí s vámi?

„Petr Ševčík je hráč, o kterém jsem mluvil už na minulé tiskové konferenci. Jsem rád, že platí podaná ruka, všichni dodrželi slovo a je naplněno, na čem jsme se dohodli, chceme všem poděkovat. O Petra jsme velmi stáli, doplňuje libereckou enklávu v realizačním týmu i mezi hráči, kteří už ve Slavii jsou. Jsem rád, že sem přichází další. Velmi rád zde vítám i Lukáše Masopusta, kterého si náš realizační tým velmi přál. Získali jsme úspěšné hráče se zkušenostmi z evropských pohárů. Oba se porvou o základní sestavu.“

Mluvíte o čtyřech hráčích, představili jste zatím dva. O koho má ještě Slavia zájem?

„Probíhají konkrétní jednání, detaily z nich prozradit nemůžeme. Věříme, že jdeme do finále s Alexem Králem. Je to náš odchovanec. I když odešel, považuje za satisfakci možnost porvat se o místo v základní sestavě. Co slyším od našeho trenéra i sportovního ředitele, je to jeden z nejtalentovanějších fotbalistů jeho generace, budu rád, když se podaří jeho návrat. Současně jednáme o jednom až dvou hráčích, které koupíme s tím, že zůstanou ve svých klubech na hostováních a Slavii posílí v létě. Když uspějeme v lize, náš vrchol sezony přijde v červenci a srpnu, kde pro nás znamená úspěch zvládnout předkolo Ligy mistrů. Na třetí místo máme po podzimu náskok 15 bodů, jdeme do jara s pokorou, ale jedno nebo druhé předkolo bychom si rádi zahráli. To je náš hlavní cíl, jediná věc, která se nám v této sezoně nepodařila.“

Nemůže se s Králem dohodnout Sparta, která o něj také hodně stojí?

„Máme dohodu s hráčem a agentem, jednáme s klubem. Jsem součástí těch jednání doufám, že to dobře dopadne.“

Cílem je tedy zkvalitnit tým pro zápasy na mezinárodním poli?

„Tým třetím rokem sbírá zkušenosti, hráči jsou čím dál lepší. Některé zápasy Evropské ligy jsme zvládli výborně, chceme, aby byl tým co nejlépe nastavený na červenec a srpen. Ladíme závodní auto na závod, který bude v červenci a v srpnu, tomu podřizujeme všechno. Víme, že některé hráče budeme muset v létě uvolnit, třeba takového Součka. Nabídky na hráče jsou, v létě budou ještě lepší. Nesmíme tým rozprodávat před vrcholem tohoto období, proto pracujeme na příchodech i směrem k letním předkolům.“

Už víte, kolik hráčů Slavii v zimě opustí?

„Během podzimu jsme byli chvíli v situaci, že nemít širší kádr, nebyli jsme schopní ani nastupovat. Na jaře budeme hrát Evropskou ligu, soupeř je hodně těžký. Genk je favorit, ale my chceme postoupit a dalšího kola, k tomu nás čeká domácí pohár, závěrečné play off v lize a pak prakticky hned začíná náš vrchol, o kterém jsem mluvil. Optimalizace hráčů je na trenérovi. Třetího ledna odlétáme na soustředění, po něm budeme mít lepší představu, kdo zůstane v kádru na jaro.“

Rozhodne se na jaře o titulu jen mezi Slavií a Plzní?

„Nechceme ztratit pokoru, vše je otevřené. Kdyby se hrála normální sezona (bez nové nadstavby), máme už teď za sebou větší porci zápasů včetně těch venkovních. V tom případě by šlo říct, že by se rozhodovalo mezi dvěma týmy. Ale nadstavba bude těžká, je hodně brzy říkat, že je to jen mezi námi dvěma.“

