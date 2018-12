Šádek: O titul bude krutý boj. S miliony se v Plzni nepustíme do nesmyslů | iSport.cz

Úspěch v Lize mistrů, podpořený fantastickou finanční odměnou ve výši 773 milionů korun, ani postup do vyřazovací části Evropské ligy vládkyni českého fotbalu nestačí. Viktoria nemíní uvolnit trůn jen tak pro nic za nic.

„Ambice pro jaro je jednoznačná – obhajoba mistrovského titulu,“ vyslal generální manažer Plzně Adolf Šádek varovný signál do Edenu. „Ještě nás není radno odepisovat, ještě s tím budeme umět něco udělat. Budeme se snažit to Slavii sakra znepříjemnit.“

Na prvním místě FORTUNA:LIGY přezimuje Slavia, nicméně druhá Plzeň jí dýchá se čtyřbodovou ztrátou na záda. Přitom v první polovině podzimní části těžké porážky v Edenu (0:4) a Jablonci (0:3) sebedůvěrou i aurou Viktorie coby výjimečného týmu silně otřásly.

„Byly okamžiky, kdy člověk zapochybuje, jestli je to ještě furt zdravé a správné, ale v závěru jsme chytili druhý dech a je škoda, že už se nehraje,“ zalitoval Šádek, který rozpačitý rozjezd přičítá věkové skladbě mužstva. „Ti starší frajeři to tak mají, že jim to vždycky chvilku trvá, ale podzim byl z naší strany úspěšný,“ uvedl.

Kluci agentský to budou mít těžký

Přitom ještě na začátku listopadu tomu nic nenasvědčovalo. Plzeň vypadla z MOL Cupu, pak doma podlehla Realu Madrid 0:5 a následně ztratila dva body po remíze 1:1 s nováčkem z Příbrami. Obrat sezony přišel z pohledu českého mistra v Moskvě, kde se svěřenci trenéra Pavla Vrby díky nečekané výhře nad CSKA (2:1) vyšvihli na třetí příčku, kterou pak díky dalšímu vítězství nad AS Řím udrželi. A znovu si tak zahrají na jaře Evropskou ligu. Po návratu z Ruska navíc vyhráli i všechny tři zbývající zápasy v domácí soutěži.

„Kdyby mi někdo po výprasku od Realu řekl, že budeme v Lize mistrů ještě reálně hrát o postup do Evropské ligy, asi bych si poklepal na čelo. Ale výsledek v Moskvě to zlomil na naši stranu a pak jsme to zvládli i doma s Římem. Tady se nedá nic jiného než před kluky smeknout,“ uznal Šádek.

Viktoria si v tomto ročníku Champions League už vydělala neuvěřitelných 773 milionů korun – a zdaleka ještě nejde o konečnou sumu. Klub proto skončí v zisku a bude muset odvést daň, což je minimálně v Česku naprostá rarita. „Ta čísla v Lize mistrů jsou samozřejmě zajímavá, diametrálně odlišná od Evropské ligy. Může nás to nechat chviličku v klidu. V rozpočtech, kterými disponují Sparta a Slavia, s nimi teď možná můžeme držet krok, ale máme naprosto odlišnou filozofii. Vůbec to neznamená, že bychom se nechali strhnout a pouštěli se do nějakých závodů a nesmyslů. To určitě ne,“ popřel Šádek, že by Plzeň v euforii z historických prémií od UEFA měnila strategii.

Díky vydělaným stovkám milionů nicméně není nucena rozprodávat kádr – a už vůbec ne pod cenou. „Proto bych teď klukům agentskejm vzkázal, že to se mnou budou mít sakra těžký, pokud by za mnou chodili s nabídkami na naše hráče, které by neměly parametry, jaké si představujeme,“ uvedl svérázně.

Druhý tým tabulky si už v průběhu podzimu zajistil Joela Kayambu (Opava), Erika Pačindu (Dunajská Streda) a Jeana-Davida Beauguela (Zlín) – a žádné další nákupy prý zatím v plánu nejsou. „To, co jsme chtěli udělat, jsme udělali. Navíc se vrací z Trnavy Marek Bakoš, takže těch příchodů je dost. Když se nestane nic mimořádného, další posily nebudou. Chceme zachovat zdravé jádro týmu,“ potvrdil nejuznávanější klubový šíbr v českém fotbale.

