Horňák: Do Sparty chci vnést pozitivní atmosféru. Cizinci se musí učit česky | iSport.cz

Jak si užíváte turnaj?

„Začátek byl perfektní. Hráli jsme jak z partesu, ale už nám docházejí síly. Měli jsme nyní dvě dlouhé přestávky a už to nebylo ono. Pořád to šmrdláme až do prázdné branky, čehož soupeři využívají a trestají nás."

Jak jste strávil Vánoce?

„Vánoce jsem si užil výborně, ale už vidím, že se mě chcete zeptat na něco jiného.“ (pousměje se)

Jak se těšíte na svou novou roli asistenta trenéra ve Spartě?

„Samozřejmě se těším, ale zároveň vím, že to bude velice náročné. Vím, že podzim klukům nevyšel podle představ a čeká nás opravdu těžká práce."

Pro vás jako pro velkého sparťana musí být čest být součástí realizačního týmu Sparty...

„Samozřejmě je to pro mě velká čest, ale zůstávám pokorný. Z juniorky jsem vše několik let sledoval a viděl jsem, jak se kluci trápí. Zdálo se mi, že i psychicky na tom nebyli dobře, trápila nás i zranění. Doufám, že to nyní bude lepší a že se zvedneme a budeme prvním celkům šlapat na paty."

Berete svůj posun k áčku i jako ocenění vaší práce u juniorky?

„Dařilo se nám. V juniorce panovala dobrá atmosféra a nebyl na nás vyvíjen takový tlak. Druhá věc je ta, že máme výborné kluky nejen v realizačním týmu, ale i v tom hráčském, včetně těch, co přišli z dorostu. Parta se sama utvořila a na klucích je vidět obrovská hladovost, chtějí vyhrávat a to se mi líbí. S takovými typy hráčů se pak velmi dobře pracuje.“

Mohli by se nyní někteří z nich podívat i do áčka, když tam budete působit vy?

„Doufám, že ano. Neříkám, že to přijde hned, že by hned měli na áčko, protože tam je velký skok hlavně po psychické stránce. Ze své hráčské kariéry vím, že přišlo mnoho nejlepších hráčů a střelců ligy a pak se nemohli ve Spartě prosadit. Tlak v ní je tak veliký, že ne každý se s ním dokáže poprat. Myslím si ale, že nyní to bude nastavené tak, aby se tito mladí hráči pomalu zapracovávali a posouvali do kádru áčka a věřím, že v budoucnu to bude dobré.

Je nějaké jméno, které byste chtěl vypíchnout?

„Konkrétní jména asi raději říkat nebudu, nicméně musím uznat, že tam je několik opravdu šikovných kluků, hladových po fotbale.“

S čím budete chtít Spartě pomoci?

„Chtěl bych, abychom si všichni padli do noty a táhli v realizačním týmu za jeden provaz a aby to z nás cítili hráči. Ti musí vidět, že jedeme na jedné vlně, abychom se pomalu dostávali nahoru.“

Už jste se bavili s trenérem Ščasným o rozdělení kompetencí?

„Mluvili jsme spolu v širším hledisku. Konkrétní úkoly ale zatím nepadly.“

Jak se celkově na novou štaci těšíte?

„Těším se moc. Jsem sparťan a mrzí mě, že to není zatím podle našich představ. Doufám, že budu svým dílem moci přispět k tomu, aby se situace zlepšila.“

Pod trenérem Ščasným jste hrál, takže se dobře znáte. Může to být výhoda?

„Myslím, že ano. Trenér zná mě jako hráče, ale i mé charakterové vlastnosti. Já zase vím, jak trenér reaguje v určitých situacích, a tak si myslím, že to může být jen výhoda.“

Chtěl byste do týmu vnést pozitivní atmosféru, která panovala u juniorky?

„Kéž bych aspoň tímto mohl přispět.“

Myslíte si, že Sparta může ještě v této sezoně atakovat Slavii či Plzeň?

„Bude to nesmírně těžké. Sedmnáct bodů na první tým tabulky je hrozně moc. Přál bych si je dohnat, ale tolik bodů je hrozně moc na to, abychom mohli pomýšlet na titul. Ale všechno je možné.“

Na konci sezony přijde nadstavbová část, ta může tabulku ještě zamotat…

„Může, ale týmům zůstávají bodové rozdíly. Kdyby to bylo jako v juniorské soutěži, kde se v nadstavbové části začíná od nuly, bylo by to lepší. (pousměje se)“

Cílem je tedy vybojovat třetí místo?

„Minimálně. S trenérem jsme se v tomto kontextu ještě nebavili, ale podle mě nižší cíl, než třetí místo mít nemůžeme.“

A k tomu se pokusit vyhrát pohár?

„Určitě.“

Může být velkým impulzem Tomáš Rosický, který se posouvá na místo sportovního ředitele?

„Myslím si, že ano. Dvakrát jsme spolu dlouze mluvili a mám z toho velice dobrý dojem. Tomáš má velké kompetence a bude takovým tím velkým jménem na velkém postu a věřím, že to bude fungovat.“

Je nyní tedy dobře, například i pro fanoušky, že jste v týmu vy a Tomáš Rosický, jakožto legendy Sparty?

„Asi ano. Nikdo ale nikomu nikdy nezaručí, že legendy dovedou tým tam, kam chtějí fanoušci. Můžu říci to, že na Tomášovi vidím, jak je do nové role zanícený a o sobě mohu říci totéž. Chci Spartě pomoci a dostat ji tam, kde byla za nás. Mám za to obrovskou zodpovědnost a s tím do toho jdu.“

Chcete do mužstva vnést také silného týmového ducha? O vaší generaci se totiž říkalo, že už v Průhonicích soupeři prohrávají 0:2 a na Spartu se jezdilo s obrovským respektem. V poslední době to tak ale už moc není.

„Tak to bývalo. Byli jsme obrovsky silní, a proto se říkalo, že soupeř už v Průhonicích prohrával. Bylo to ale tím, že jsme chtěli už od začátku zápasu mít vše ve vlastních rukou a chtěli jsme tím i nastartovat fanoušky. Pro nás je to možná trochu i návod, jak začít, ale to bych předbíhal.“

Budete chtít dostat do hráčů více sebevědomí?

„Určitě a také donutit zahraniční hráče, naučit se aspoň trochu česky. Je to důležité! Když jsem šel do zahraničí, museli jsme se přizpůsobit. Tak to musí být i tady. Hlavně musí chtít ti hráči. To je základ, aby se domluvili na hřišti, aby znali veškeré pokyny a věděli co, co znamená. To musí kluci zvládat."

Můžete prozradit, o čem byly ony dlouhé debaty s Tomášem Rosickým?

„Bavili jsme se o tom, jaké máme představy, jak vidíme fotbal. Navíc jsem ho neviděl mnoho let, naposledy, když tu působil jako mladý kluk. Je na něm znát jak ohromně vyzrál a jaká je to osobnost. Má velké zkušenosti a entusiasmus pro fotbal a úspěch z něj čiší. To se mi strašně líbí a snad to přenese i na kluky v kabině a na fanoušky.“