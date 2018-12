V šedesáti na vrcholu. Rada o Jablonci, oporách i češtině u cizinců | iSport.cz

V šedesáti je na trenérském vrcholu, byť už nevede reprezentaci. Nebo právě proto? Až v Jablonci dokázal Petr Rada přesvědčit širokou veřejnost o tom, že fakt umí. „Na věk nehledím. Ale každý z nás je ješitný. I lidi, se kterými nejsem na jedné lodi, říkají, že se jim náš fotbal líbí. Jsem rád, že i když je mi tolik, můžeme hrát hezky,“ pronesl s úsměvem v rozhovoru pro Sport.

Čím to, že vám angažmá v Jablonci tak sedlo?

„Dal se dohromady dobrej mančaft. Ti kluci jsou charakterově výborní, nikdo ze dvaceti lidí nevybočuje. To je pro úspěch hodně důležité. Tahouni jsou vesměs z Moravy. Trávník, Doležal… Spoustu z nich jsem znal už předtím. Masopusta jsem vedl v Jihlavě, Hanouska znám z Dukly. Když jsem byl v nároďáku, Tomáše Hübschmana jsem moc nenominoval. To byla chyba, zpětně si to vyčítám.“

Hlavně se daří na hřišti.

„Po éře „Galacticos“ se v Jablonci vše přehodnocovalo. Tihle kluci jsou v dobrém věku a ještě můžou jít výkonnostně nahoru. Sedlo si to. Po mém příchodu se povedla zimní příprava a neměli jsme zraněné. To hraje velkou roli. Předtím se o mně říkalo, že hraju defenzivní fotbal. Jenže okolí musí vědět, jaké máte hráče. Tady jsou šikovní směrem dopředu. Nemůžete jim dávat víc defenzivní úkoly. Jsou hladoví do útoku a dovedou i bránit. Takový fotbal se líbí jak trenérovi, tak divákům a myslím, že i samotným hráčům. V Česku není moc záložníků, jako je Masopust. Má své nedostatky, mohl by dávat víc gólů. Ale pro práci nahoru dolů patří v lize mezi nejlepší.“

Zrovna o Lukáše Masopusta ovšem přicházíte, přestoupil do Slavie. Jak se tam chytne?

„Pokud za něj dali patřičné odstupné, asi by to neudělali, kdyby šlo o průměrného hráče. Je mu pětadvacet, má stejný potenciál jako Trávník nebo Považanec. Podstatné pro naši hru bylo, že si Masopust sednul s Holešem. Když se nad tím zamyslím, nevidím v lize silnější pravou stranu. Ať už souhrou či zodpovědností dozadu. Lepší dvojice u nás není. Pro obránce je velká výhoda, když záložník před ním hraje to, co on potřebuje. Tahle dvojice toho ještě může hodně dokázat.“

Výkony pravého beka Tomáše Holeše byly excelentní. Překvapil vás?

„Podstatné bylo, že nebyl zraněný. Na beka má nadstandardní techniku. Hodně lidí ho přirovnává ke Kadeřábkovi. Když jsem mluvil s hráči, kteří mají stejný názor, tvrdili, že Holeš má ještě lepší ovládání míče, kličku.