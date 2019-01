Rosický: Cizinci nejsou problém. V Česku vidím talentované hráče i kouče | iSport.cz

Atmosféra na konci podzimu nebyla úplně ideální. Jak si hodláte fanoušky zase udobřit?

„Konec byl velice špatný a strašně nepovedený. Když bychom podzim rozdělili na půl, tak tým začal, vyjma vypadnutí z Evropské ligy, dobře. Chvíli byl dokonce i první. Pak nastal velký zlom a vyvrcholením byl konec sezony. Je to velké zklamání. Klub jako Sparta má úplně jiná očekávání. Chceme tohle napravit a znovu získat důvěru fanoušků. Já osobně tohle vidím jakou velkou příležitost posunout se kupředu. Začít s některými věcmi od znovu a přál bych si, aby fanoušci byli na klub zase hrdí.“

Fanoušci vás berou téměř jako spasitele. Cítíte se kvůli tomu pod tlakem?

„Je to velká zodpovědnost být v takové roli a já jsem na tlak zvyklý. Strašně mě láká pokusit se Spartě pomoci, aby věci vypadaly jinak. Už jako hráče mě tohle zákulisí lákalo. Přitom spousta lidí mě od této funkce odrazovala. Abych to nedělal, že načasování není dobré. Ale kdy by to bylo dobré? Na co mám čekat? To by to pak mohl dělat každý.“

Jak moc volnou ruku ohledně posil od majitele máte?

„Proces je standardní. Identifikaci hráčů mám na starost já, posily konzultuju s trenérem, abychom byli ve shodě. Pak jdu za generálním ředitelem a majitelem, kde vše odprezentuji a oni se ptají. Hodně se ptají, což je správné, protože musí ty investice schválit.“

Jste spokojený s kádrem na začátku přípravy s ohledem na to, jaká byla vaše původní očekávání?

„Jediný, kdo je nadšený, je naše nová posila David Moberg Karlsson, protože začalo sněžit a cítí se tu jako doma. Ne, vážně, co se týká kádru, tak i nadále chceme být aktivní. Rozhlížíme se, jaké změny bychom ještě mohli provést.“

O jaké posty se jedná?

„Nezlobte se, ale konkrétní ohledně jmen ani pozic nebudu.“

Každopádně se budete muset vypořádat i s nějakými odchody. S tím má však Sparta v posledních letech problémy a těžko se zbavuje některých hráčů, se kterými nepočítá. Pociťujete tento problém?

„Určitě, následky minulosti a to dědictví, které tu nyní mám, tu jsou a stále budou. Já už jsem někdy před rokem zmiňoval, že vyřešení celé situace může trvat i dva roky. Už tehdy jsem si celou situaci dobře uvědomoval. Kluci holt mají smlouvy, ty nejsou malé a není to jednoduché.“

Jak moc široký kádr budete chtít mít?

„Kádr bude standardní, je to spíš otázka na trenéra, ale jsem rád, že se s námi zapojují mladí kluci. Ať už například Daniel Mareček a Dominik Plechatý z Vlašimi, nebo David Šnajdr z devatenáctky. Odchovanců bude v týmu dost a je to určitě správná cesta, aby kluci viděli, že u nás mají šanci. A že ji dostanou, když si ji zaslouží. Rád bych se podílel na tom, aby se tu vytvořila určitá kultura, ve které se hráči budou těšit na každý trénink a že je tu po nich hodně vyžadováno. Budou tu pravidla, která se budou striktně dodržovat.“

Jak to bude do budoucna s internacionalizací kádru? Budete v této cestě pokračovat, nebo je konec?

„Myšlenka byla skvělá. Investovat do týmu, aby se dostal do Ligy mistrů, kde byla přímá kvalifikace. Jenže se nepovedlo investovat do správných lidí. Následky jsou takové, jaké jsem zmiňoval. Ale i nadále se budeme dívat po hráčích do zahraničí. Možná tohle, co řeknu, je na jinou debatu o českém fotbale, ale když tu působil trenér Stramaccioni, nemusíme hodnotit jeho kvality, každý ví, jak to dopadlo...“

Ale?

„Jakmile se vyjadřoval o českých fotbalistech, prostředí, trenérech, tak vždy s velkým respektem. Kamkoliv jsme přijeli ven, tak mu všichni brutálně nadávali. Někdy i členové realizačního týmu soupeře a dokonce i v italštině. Tohle já nechápu. Když se podíváte, kam se celá situace hrne, že hlavním problémem jsou cizinci. Ano, jsou problémem, ale protože jich máme v týmu spoustu. Kostra by měla být česká, bez debat. Podívejte se však na český fotbal v kostce. Kolik máme trenérů v zahraničí? Jak se daří českým hráčům v zahraničí? Mají tam obrovské problémy, jakmile jdou ven. Tak co si tady chráníme? V čem jsme tu speciální, že tu nechceme cizince? Oni nejsou problém, problém je, když je jich plná kabina. Když sem budou chodit hráči, kteří se chtějí dál zlepšovat a chtějí něčeho dosáhnout, tak problém žádný není.“

Souhlasíte, že v Česku jsou hráči, kteří mohou být pro Spartu i Slavii dost zajímaví, ale vzhledem k vysokým částkám na trhu je těžké o ně bojovat?

„Je to těžší a těžší, protože ceny, které se momentálně na trhu pohybují, jsou hodně vysoké. Někdo platí víc, někdo míň. I tak ale nadále platí, že tu jsou talentování hráči i trenéři. Zkrátka je kde brát. Jen to musí být ti správní lidé.“

Co převážilo při rozhodování, zda ve funkci ponechat Zdeňka Ščasného?

„Když se podíváte na minulý kalendářní rok, tak by bylo strašně snadné říct, že vše je vina trenéra. Na podzim i na jaře jsme skončili pátí a měli jsme tři trenéry. Je jasné, že to není jen o nich. Těch důvodů a problémů je rozhodně víc. Jsem přesvědčený, že trenér nyní bude mít podmínky, ve kterých své kvality dokáže. Přibudou mu dva noví asistenti, u kterých vidím potenciál jednou být dobrými hlavními trenéry.“

Na co vy jako sportovní ředitel budete nyní hodně dbát? Budou to výsledky, nebo herní progres?

„Bude to vyrovnané, ale nejdůležitější momentálně je určitě progres u hráčů i celého týmu. Je pro nás zásadní. A první kroky jsem definoval už při svém nástupu do funkce. Chci stabilizovat klub a vrátit ho do Evropy.“

Když mluvíte o stabilizaci týmu, může to znamenat, že těch změn v kádru už moc před jarem nebude?

„Ne.“ (usmívá se)