Pozadí Stanciových námluv: jakou nabídku z Egypta Sparta odmítla? | iSport.cz

Je to obrat o 180 stupňů. A dost možná osudová rána do vztahu Sparty s Nicolae Stanciem. Jestliže si rumunská hvězda doposud držela auru hráče, který pro letenský klub dýchá, nyní je pořádně nalomena. Postarala se o to skutečnost, že Stanciu vyjádřil přání vyslyšet nabídku z Egypta a definitivně tak vysvléct rudý dres.

Není při tom třeba se vracet příliš daleko v čase. Ještě na podzim bylo něco takového nemyslitelné. Alespoň podle Stanciuových slov. „Cítím se tu velmi dobře. Chtěl bych tady zůstat a získat se Spartou nějakou trofej. Zůstanu tu, dokud se Spartou nevyhraju trofej,“ prohlásil na konci října.

O několik týdnů později bylo všechno jinak. Když během prosince přistála v letenských kancelářích konkrétní nabídka z Egypta, Stanciu měl jasno. Do tamního klubu Pyramids FC, jenž vznikl až v roce 2008, stojí za ním mocný kapitál ze Saudské Arábie a nabízel roční plat řádově v milionech dolarů, chtěl přestoupit.