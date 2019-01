Ščasný: Dostali jsme mentální facky. Víme, kdo má přijít a kdo odejít | iSport.cz

Sparta už v létě vybouchla v předkole o pohárovou Evropu se Suboticí, následně se mužstvo alespoň na chvíli vzpamatovalo. Pak ale zažilo závěr hrůzy, kdy v lize ztratilo body v posledních čtyřech kolech a do jara půjde až z pátého místa.

"Když jsme prohráli v Plzni a v Olomouci, dostalo mužstvo mentální facku. Mám dojem, že tam nastal hlavní zlom a ztráta sebedůvěry. To byl první důležitý moment, pak přišly nevyrovnané výkony. To nejdůležitější se ale stalo v posledních čtyřech kolech, kdy jsme ztratili deset bodů," zdůraznil při hodnocení pdzimu trenér Zdeněk Ščasný. "Tam se náš problém prohloubil, ztratili jsme i druhou a třetí pozici a navíc ani hra neodpovídala tomu, co jsme chtěli. Závěr podzimu výrazně ovlivnil pohled na nás, bylo to to nejhorší, co nás mohlo potkat," mrzelo 61letého kouče.

Sparta se kvůli špatným výsledkům dostala pod enormní tlak. Ščasný svou trenérskou pozici nakonec ustál, podržel ho i nový sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický, na kterého padla po období funkcionářského rozkoukávání mnohem větší zodpovědnost.

"Pro mě je důležitý pohled Tomáše Rosického, že mám chuť dál pracovat s mužstvem a snažit se věci, které nás do současné situace dostaly, pokusit odstranit. Máme jasnou představu o tom, co s mužstvem dělat a jak pracovat, abychom se dostali na cestu zpátky," vyhlásil Ščasný. "Při hodnocení podzimu se nám jasně ukázalo, co zlepšit a co odstranit, kdo může v týmu dál pokračovat a kdo ne. Tahle analýza nám pomohla, abychom udělali daší kroky k tomu, kam chceme jít."

Na Letné už koukají směrem dopředu, aby slavné značce vrátili ztracenou reputaci. "Chceme udělat kroky k tomu, abychom konsolidovali mužstvo, vrátili mu tvář a dostali se zpátky do pohárové Evropy. Všechny problémy jsme si analyzovali a pojmenovali, zimní příprava nám musí stačit, abychom to napravili. Uděláme pro to všechno," slíbil Ščasný na úvod roku 2019.

Co to konkrétně znamená? Sparta už nyní ohlásila dvě posily (David Moberg Karlsson, Martin Hašek), rozšířila realizační tým o trenéry z mládeže (Michal Horňák, Petr Janoušek). Přípravu s prvním týmem začnou i někteří mladí hráči, cílem vedle hledání hotových hráčů bude i lépe zabudovávat šikovné talenty z vlastní líhně.

"Začínáme se širokým kádrem, pak ho budeme postupně zužovat a na soustředění do Španělska (18. ledna) chceme odjet s hráči, se kterými budeme počítat na jaro," nastínil Ščasný. "Máme poměrně jasno v tom, kde posílit a kdo má z týmu odejít. Není to vždycky tak jednoduché, uvidíme, jak to bude probíhat."

Ščasný hodlá dát šanci i mladým hráčům. "Chceme ty nejtalentovanější hráče z juniorky i dorostu zapojit do přípravy a mladým klukům se hodně věnovat. V závěru podzimu nastupoval Hložek (16 let), po zranění se vrátil Václav Drchal (19 let), do přípravy s námi jdou i Dominik Plechatý (19 let), Daniel Mareček (20 let), David Šnajdr (19 let), vrací se i Venca Kadlec," vyjmenoval.

