Libereckého Hladkého lákají ve Skotsku. Byl by to splněný sen, říká | iSport.cz

Český fotbal by mohl mít dalšího zástupce na Britských ostrovech. Podle informací iSport.cz stojí o libereckého gólmana Václava Hladkého ve skotské nejvyšší soutěži. Pravděpodobně by se mělo jednat o St. Mirren FC, jedenáctý celek Premiership, v klubu sídlícím na předměstí Glasgow už údajně podstoupil zdravotní prohlídku. „Byla by to obrovská výzva a splněný sen,“ potvrdil v telefonickém rozhovoru 28letý brankář.