O místo v Plzni bojuje 31 hráčů: posila v nevýhodě, opora (zatím) zůstává | iSport.cz

Celkem 27 fotbalistů do pole, k tomu čtyři gólmani. Trenér Pavel Vrba začal s Viktorií Plzeň přípravu ve velkém počtu hráčů, mimochodem úplně stejném, jako konkurenční Sparta. Na západě Čech se dá odtušit, komu jde v přípravě o budoucnost v klubu. Vrba jasně řekl, že do sezony hodlá jít v modelu maximálně 21 + 3, tím pádem se minimálně šest hráčů a jeden brankář z vybraných jmen pro přípravu do týmu pro jarní finiš nevejdou. Kdo může opustit Viktorii?

Pokud se nestane nic převratného, ani jeden z mladých hráčů v kádru pro ostré jarní boje nebude. „Šulc i Kepl se k nám do přípravy v minulosti zapojili. Jsou to velice talentovaní hráči, ukazují kvalitu v juniorské lize i mládežnické Lize mistrů. Jsem rád, že tady máme talenty, určitě jim chceme dát prostor, aby viděli, jak to chodí v dospělé kabině,“ hodnotil kouč Vrba.

Trenér Vrba vzal do přípravy dva tahouny plzeňské devatenáctky, která se statečně prala v mládežnické Lize mistrů o postup do jarních bojů (nakonec skončila třetí za Realem a AS). Osmnáctiletý Pavel Šulc je pohyblivým, technicky velmi dobře vybaveným středním záložníkem se solidním zakončením i rozehrávkou standardních situací. Stejně starý Tomáš Kepl zase pálí góly jako na běžícím páse, dařilo se mu i v mládežnické reprezentaci. Podle některých má v sobě ještě větší potenciál, než nejlepší plzeňský kanonýr Michael Krmenčík. Z hostování se ještě vrátili gólman Jakub Šiman (Radotín) a stoper Jiří Piroch (Karviná).

Na jaře třicetiletý hráč postupně vypadl ze seznamu hráčů, na které Vrba v Plzni spoléhá. Vzhledem k příchodu dalšího krajního hráče (Kayamba) a mimořádné formě Jana Kovaříka ze závěru podzimu má velmi složitou situaci. V Plzni by se nejspíš nebránili jeho odchodu, pokud se najde odpovídající zájemce. Problémem může být vysoká smlouva, řešením může být hostování s tím, že Plzeň bude částečně hradit Zemanův plat. Hráč začal s týmem přípravu a v nejbližších týdnech se vyjasní, co dál. „Je v kádru a uvidíme,“ poznamenal Vrba při přímém dotazu na pozici plzeňské devítky.

Šikovný levák ještě v minulé sezoně pomáhal Plzni otáčet důležité zápasy. Kolikrát šel na hřiště z lavičky, ale výjimečnou technikou pomáhal při tlaku u vápna soupeře a ostatní hráči těžili z jeho centrů. V létě si vysloužil prodloužení kontraktu až do léta 2021. Jenže v aktuální sezoně úplně vypadl z role, nedařilo se mu a konec podzimu trávil na tribuně. Zasáhl pouze do devíti zápasů a stejně jako v minulém ročníku zatím nevstřelil gól.

Erik Pačinda x Pavel Bucha x Patrik Hrošovský

Erik Pačinda se protahuje před startem zimní přípravy Plzně • Foto Pavel Mazáč / Sport

Počítáme-li tři mladíky (Piroch, Šulc, Kepl) a Martina Zemana, zbývá v Plzni zúžit kádr o dva hráče. Situaci může odnést jeden ze středových hráčů. Erik Pačinda se v západočeské kabině teprve rozkoukává. Plzeň ho získala už během podzimu, ale až nyní se může naplno zapojit k prvnímu týmu. Slovenský ofenzivní záložník si zbytečně zavařil vyloučením v zápase juniorské ligy proti Dukle, kvůli kterému nesmí hrát na začátku jara.

„U Erika Pačindy platí to, že zůstává a pokračuje v klubu. Zkomplikoval si to tím, co udělal, bohužel se to stalo. Na začátku sezony je tím trošku znevýhodněný, je jen na něm, jak bude vypadat v přípravných zápasech,“ přiznal Vrba.

Otazník visí i nad Pavlem Buchou. Dvacetiletý talent přišel do Plzně poté, co nechtěl čekat na šanci v juniorce Slavie. Do nabité sestavy Plzně se ale podíval jen jednou – při MOL Cupu proti Baníku Ostrava, jinak nastupoval v juniorce, případně chodil na lavičku. Pokud nedostane prostor ani na jaře, může i u něj připadat v úvahu hostování v menším klubu, kde nabere zápasový rytmus v dospělém fotbale.

Situaci může ještě změnit případný odchod Patrika Hrošovského. Slovenský záložník má za sebou mimořádný podzim. Je nejvytěžovanějším hráčem týmu, v lize ani Lize mistrů nechyběl ani minutu. Motor plzeňské zálohy je v ideálním věku (26 let), upozornil na sebe velmi dobrými výkony na evropské scéně. Jezdili se na něj koukat skauti z různých evropských klubů (Levante, Getafe, Huddersfield a Dynamo Moskva), blíží se tedy ideální čas pro posun do většího klubu. „Doopravdy nemám informaci o tom, že by někam odcházel. Já nic nevím, takže abych se o tom bavil, to je celkem zbytečné. Jsem rád, že je v kádru, na podzim odváděl pro Plzeň úžasnou práci. Ale co se bude dít na jaře nebo v létě, to teď nechci komentovat,“ prohlásil Vrba.