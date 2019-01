Sparta potvrdila Hanouska i Lischku, Hovorka už patří Jablonci | iSport.cz

Sparta se po skončení podzimní části nijak netajila tím, že chce mužstvo výrazně posílit. „Budeme aktivní,“ potvrdil sportovní ředitel Tomáš Rosický na startu zimní přípravy. V tu chvíli měli Letenští dvě jisté posily, švédského křídelníka Davida Moberga Karlssona a středopolaře Martina Haška mladšího.

Během uplynulého víkendu ale zástupci největšího českého klubu na přestupovém poli pořádně sešlápli plyn. Postupně dotáhli příchod Matěje Hanouska (podrobnosti o přestupu a kdo by mohl naopak ještě zamířit ze Sparty do Jablonce čtěte zde ») a následně i stopera Davida Lischky.

"Dá se říct, že mě nic netlačí, ale je to pro mě velká výzva. Nemohl bych se na sebe podívat, kdybych tohle odmítl. S tím bych nedokázal žít, kdybych věděl, že jsem tuhle výzvu nepřijal a z výzvy se podělal a nezkusil to," uvedl Hanousek pro jablonecký web.

"Povedla se nám spousta věcí a moc jsem si to užil. A díky tomu všemu teď přišla nabídka jít do Sparty a je to pro mě velká výzva a taky čest být v takovém klubu, jako je Sparta," konstatoval Lischka.

Oba hráči by měli být k dispozici trenéru Zdeňku Ščasnému už pro středeční první přípravný duel proti Českým Budějovicím.

Sparta má nadále zájem i o dalšího stopera Filipa Panáka, toho však během rekonvalescence po zranění kolena zbrzdila infekce a nyní je jisté, že začátek nové sezony nestihne. Do akce by se mohl vrátit až v únoru či březnu.

Pokud Sparta zdárně dotáhne přesun jabloneckého dua, bude mít kádr pro druhou polovinu sezony téměř hotový. Čekat se bude už pouze na možný návrat Bořka Dočkala, toho se ovšem stále nepovedlo vyvázat z angažmá v čínském klubu Henan Jinaye.