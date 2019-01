Příchod stopera? Sigma musí hledat dál. Žena hráče řekla NE, lituje Minář | iSport.cz

Přestože za přestup olomouckého odchovance Petra Ševčíka z Liberce do Slavie přiteče na Hanou finanční bonus, Sigma zatím žádnou posilu nepřivedla. Tomáš Hájek, Lukáš Pokorný či Aleksandar Šušnjar byli k mání, ale coby leváci se nehodili k Václavu Jemelkovi. K němu si trenéři vybrali zkušeného borce ze zahraničí, který měl dnes dorazit na Andrův stadion…



Jenže nedorazil, proč?

„V úplně finální fázi si to rozmyslela hráčova manželka, která řekla, že se nechce stěhovat. I za cenu toho, že její manžel ve svém klubu, kde má ještě na rok smlouvu, bude v béčku. Nabídli jsme mu smlouvu na rok a půl, pak jsme jim vyšli vstříc v hostování s opcí, aby se tady nejdřív rozkoukali. Poslali jsme mu papíry v angličtině, všechno bylo dohodnuto, ale manželka to večer stopla. Klub na něj samozřejmě tlačil, protože jsme všichni byli domluvení. Na odstupném, na zbývajících platech pro hráče, na všem. Ale paní řekla, že nakonec nikam nepůjde…“



Je to velká komplikace?

„Je, protože už jsem to bral z devětadevadesáti procent za hotové. Co se týká české nebo slovenské ligy, byli v nabídce hlavně leváci, což v téhle fázi nepotřebujeme. Máme dva. U praváků byly buď ceny neakceptovatelné, nebo trenéři vyhodnotili nedostačující výkonnost. Agenti nám posílali hodně tipů, ale vesměs to byli hráči, kteří půl roku nehráli, marodili nebo byli moc mladí. Zároveň se musíme vejít do našich ekonomických mantinelů.“



Tento hráč splňoval vše?

„Naši trenéři jsou velmi nároční, přes Vánoce jsme na videu zhlédli opravdu hodně fotbalistů a můžu vám říct, že drtivá většina sítem neprošla. Proto jsem byl rád, že si nakonec vybrali tohoto hráče, na kterém jsme potom tedy intenzivně pracovali. Měl věk, zkušenost a pravidelně nastupoval, po všech těchto věcech jsme volali. Je to velká škoda.“





SRB NA ZKOUŠKU? Podle informací deníku Sport by mohl v těchto dnech do Olomouce na zkoušku dorazit srbský stoper, který prošel mládežnickými reprezentacemi. Nemá však jít o hráče, který by splňoval zmíněná kritéria a kterého klub shání do základu k Václavu Jemelkovi. Hledání zkušeného obránce tak stále pokračuje.

Říkal jste, že to nesmí dopadnout tak, že stoper nepřijde. Takže co teď?

„Nesmí! Nedá se nic dělat, musíme na tom pracovat dál. Budeme sledovat další hráče a selektovat asi i ty, kteří to herní vytížení mají menší.“

Třeba sparťana Lukáše Štetinu nebo slávistu Jakuba Jugase?

„To je zatím neřešitelné.“



Zklamalo vás, že sázka na odchovance nevyšla?

„Ani ne. Naši mladí stopeři by to zvládali úplně jinak, kdyby se nám podařil vstup do sezony. Bylo by to pro ně daleko jednodušší. Ale přišla zranění, hráli jsme Evropu, takže se ukázala slabší místa. Na druhou stranu nemůžeme všechno házet na mladé kluky vzadu, brání přece celé mužstvo.“



Nebojíte se třetího sestupu?

„Dvakrát jsem to zažil, ale věřím, že teď jsme schopni daleko lépe zareagovat. Když budeme trošku silnější, kvalitnější, zkušenější a zodpovědnější vzadu, tak se pak od toho odvine i útočná fáze. A musíme zvládat domácí zápasy. Vždyť na podzim jsme jich prohráli pět, loni žádný.“



Takže oproti dvěma nepovedeným sezonám je tento kádr kvalitnější?

„Mužstvo je lepší a vyzrálejší než v minulých ročnících, je slušně poskládané. Otázkou je, do jaké míry hlavy hráčů vstřebaly třeba to, že jsme neměli až takovou kvalitu vzadu. Na některých totiž vidím, že za sebou potřebují cítit určitou jistotu, kterou měli s Jemelkou a Radakovičem. Třeba Kalvach, který je před nimi. Ten defenzivní trojúhelník musíme mít silný.“



Trenér Jílek vyznává atraktivní fotbal, ale body nepřicházely. Nepřišel od vedení pokyn, že už je třeba hrát více pragmaticky?

„Měl se mnou v posledních měsících velký boj. Ztráceli jsme utkání tím, že jsme furt chtěli hrát strašně kombinačně a dominantně na míči. To je sice pěkné, ale musíme být bezpeční. A to jsme nebyli. Na schůzce při zahájení přípravy jsme si řekli, že se chceme vrátit k naší kvalitě, ale zároveň musíme být bezpečnější a přímočařejší. Snad se to bude dařit lépe než na podzim.“

OČIMA TRENÉRA VÁCLAV JÍLEK (kouč Sigmy) ZKUŠENOST JE ZÁSADNÍ

"Děláme maximum. Zásadním požadavkem je zkušenost, protože víme, kže když tady nastupoval Uroš Radakovič, který už nějakou měl, cítil se vedle něj Venca Jemelka silnější. Byl ve dvojici vedoucí, takže i teď bychom chtěli sáhnout k podobnému režimu. Potřebujeme hráče, který je adaptovaný ve středoevropských podmínkách. Aby už prokázal kvalitu a mohl na ni navázat. Ne že sem přijde po půlroční odmlce a my ho tady budeme restartovat. Jestli to bude na přestup, nebo na hostování, v tuhle chvíli není zásadní. Roli hrají finance, ale my na tento půlrok potřebujeme hráče se zkušenostmi, který nám může okamžitě pomoct."

