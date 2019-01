Panáka brzdí infekce. Chce ho Baník i Sparta, cizinu zchladila operace | iSport.cz

Filip Panák si za necelé tři sezony ve FORTUNA:LIZE vyzkoušel roli útočníka, podhrotového hráče, defenzivního záložníka a naposledy v Karviné zazářil i na stoperu. Před rokem se o něj zajímala Slavia, ale přestup se nedotáhl. V aktuální sezoně se na něj zaměřila především Sparta. Nebýt nešťastného zranění z konce října, rozjížděl už by Panák přípravu v Praze.

„Zranění kolene samozřejmě Filipovi nepřidalo, ptaly se na něj i kluby z Nizozemska a Německa,“ říká Svěrkoš. „Operací se to ohledně zahraničních klubů docela zkomplikovalo, ale co se týká zájmu Sparty a Baníku, tam se nic nemění.“

Panák se zranil ve 13. ligovém kole v duelu proti Olomouci. Jak moc to nově budovanou obranu rozbouralo, se ukázalo okamžitě. Po nuceném střídání dostala Karviná během půlhodiny doma tři branky a padla 2:3. Pražané se dokonce v léčbě zraněného kolene angažovali, na operaci byl Panák 12. listopadu.

„Bohužel tam byly pooperační komplikace, nějaká infekce,“ říká Svěrkoš. „Nic se srdcem, to určitě ne. Není to tak, že by to nějak ohrozilo Filipovu kariéru. Naštěstí. Infekce bohužel trochu oddálila rekonvalescenci. V současné chvíli tak Filip není ani ve fázi, že by mohl alespoň běhat. To by mu zatím ostatně nedovolilo ani koleno.“ Kdy by se tedy mohl znovu naplno zapojit do přípravy? „Myslím si, že nejdříve únor, březen,“ odhadoval Svěrkoš.

Karvinský trenér Norbert Hrnčár věří, že se Panák do tréninku vrátí co nejdřív a v týmu i zůstane. Stejně jako Lukáš Budínský a Tomáš Wágner, o které je také dlouhodobě zájem. „Filip je mladý a silný člověk, opravdu věřím, že se co nejdřív vrátí do mužstva a bude s námi,“ říkal kouč.

„Osobně si myslím, že všichni tři v mužstvu budou i v jarní části. Ale samozřejmě, dokud je transferové okno otevřené, jsou i různé šumy. Já jako trenér chci, aby dobří hráči v týmu zůstali. A pomohli nám na jaře,“ dodal Hrnčár.

Faktem je, že Panák má v Karviné ještě rok smlouvu. „Kdyby se kluby nedohodly, pomohl by normálně Karviné, až mu to zdraví dovolí,“ přitakal Svěrkoš. „Já v této chvíli můžu potvrdit jen to, že máme nabídky ze Sparty a z Baníku. Jak dalece jsou na tom kluby mezi sebou, to se přiznám, že nevím. Věřím, že se to co nejdřív uzavře, aby i Filip věděl, co bude a kam přestoupí. Kde bude rozjíždět přípravu na jaro.“

Přetahovaná o Panáka: zájem má Sparta i Baník. V čem je komplikace?

Program přípravy! S kým se prvoligové týmy utkají před startem jarní části?

720p 360p REKLAMA Vybrali jsme nejlepší zápasy podzimu: Slavia byla u třech z nich