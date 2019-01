Vršovický Klondike našel Tetteha č. 2. Co může Júsufa ve Slavii brzdit? | iSport.cz

Takřka polovina podzimních gólů Bohemians nese jeho parafu. Z osmnácti ligových tref „klokanů“ zařídil Júsuf Hilál osm – pět sám dal, na další tři přihrál. A to se celou dobu pral s tím, že kdykoliv se vrátil z Bahrajnu po reprezentační pauze, byl zralý si leda lehnout, ne hrát fotbal.

„V některých ohledech má Júsuf větší kvalitu než Benjamin Tetteh, ale ten je zase o pět let mladší,“ porovnával trenér zelenobílých Martin Hašek dva útočníky, kteří mu prošli rukama, po neuvěřitelném obratu z 0:2 na 3:2 na hřišti Sigmy Olomouc.

Rodák z Perského zálivu v tomto utkání na jeden gól přihrál, druhý dal, další skvostný výkon předvedl ještě doma s Teplicemi, kdy se trefil dvakrát, jenže tehdy to ani na bod nestačilo. Zejména tato představení vytvořila u Júsufa Hilála dojem, a zřejmě opodstatněný, že až se fyzicky srovná, bude z něj kanón non plus ultra.

Z reprezentace se vrací rozbitý napadrť

V tom je ovšem právě háček, nebo spíš dva háčky. Bahrajnský střelec totiž kromě těchto dvou utkání zase tolik nezářil, miláčkem davu z Ďolíčku se stal dost možná i pro svůj exotický původ a velmi milou povahu. Stačilo mu vlastně docela málo, aby učaroval Slavii, která ho ve čtvrtek večer koupila a dala mu tříletou smlouvu platnou od letošního léta.