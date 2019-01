Majitel Bohemians i o prodeji Júsufa: Nejdřív jsme za blázny, pak nadávají | iSport.cz

„S Vladimírem se znám skoro dvacet let. Po dlouhé době jsme se setkali těsně před Vánoci a domluvili se na docela zajímavé sponzorské smlouvě na rok, která souvisí s jeho akvizicemi směrem k České republice. Nic víc jsme neprobírali a ani žádný jiný potenciální akcionář není na obzoru. Bohužel dnes vstup do fotbalového klubu není pro nikoho zajímavý (pověst fotbalu a především FAČR, návratnost vložených prostředků a veřejné mínění)."

O Maškově odchodu

„Dominik byl jedním z hráčů, kteří měli u nás oživit svou kariéru a následně se prodat dál. Už při jeho příchodu zakomponoval jeho agent do smlouvy výstupní klauzuli. Dominik nám určitě pomohl, ale za šest měsíců by byl volným hráčem a Bohemka by z něj nic neměla. Nikdo nedal na Dominika jedinou nabídku, bohužel i vinou zranění, která ho u nás provázela. Sám Dominik neměl zájem v Bohemce pokračovat a dal nám to v předstihu najevo. Určitě to nebyla otázka peněz.“