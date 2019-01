Baník začal rok výhrou. Jednáme se čtyřmi hráči, řekl kouč Páník | iSport.cz

Jak se vám líbil první zápas?

„Děkujeme pořadatelům, že jsme to utkání vůbec odehráli. Odvedli hodně práce. Obě mužstva měla problémy s terénem, než si na to hráči přivykli a rozběhali se. Soupeř měl nějaké brankové situace po našich chybách, kdy jsme některé situace chtěli řešit hodně fotbalově a oni nás dobře dostoupili. Nakonec jsme však ty góly dali. Chtěl jsem po hráčích úsilí, aby jim to běhalo. Někde to bylo víc, někde méně, ale v podstatě jsme splnili, co jsme chtěli.“

Na pozici stopera jste postavil Petra Bredu. To byla improvizace?

„Ano, chybí nám Šindy (Martin Šindelář), tak se Bredič stáhl z pravého beka. Na ten post máme ještě Pepíka Celbu , který nám tam naskočil a nevedl si špatně. Má konstrukci, takže je to pro něho určitě šance s námi potrénova a odehrát zápasy, aby byl v ještě lepší formě na jaře, protože na podzim ve Vítkovicích odehrál dobré zápasy.“

Zato Oleksandr Azackij mi připadal těžkopádnější...

„Měl horší rozehrávku, ale ve vzduchu to je ten výborný Aza. Zio (Patrizio Stronati) byl také ze začátku silný jen ve vrchu a až pak k tomu přidal i nohy a dneska je zase o krok dál. Když se s Azou bude pracovat, tak je to podobný typ. Je vidět, že na tom postu na podzim hrával. V budoucnu z něj může být dobrý hráč.“

Počítáte, že by zůstal?

„Uvidíme, jak se trh bude vyvíjet. Máme čtyři výborné stopery, což je bezvadné. Každý trenér si samozřejmě přeje mít čtyři stopery, a ještě z toho dva leváky a dva praváky, což je úplně nóbl situace. Ale uvidíme, jak to bude do budoucna.“

Jak se vám poprvé líbil Nemanja Kuzmanovič? Mohl se zapsat gólem...

„Má vířivý pohyb, je to vbíhač na ofsajdové lajně. Jednou už tam šel do šance, ale na tomto terénu se to těžko zasekává, protože to podkluzuje. Kdyby byl na normální trávě, tak se z toho dostal, tady mu to ujíždí. V tréninku vidíme, že je to hráč s trochu jiným způsobem hry, je podobný Diopovi, který se taky dovede v tom prostoru orientovat. I s ním jsme pak byli obrovsky nebezpeční.“

Čekáte v nejbližší době nějakou posilu?

„Jednáme se čtyřmi hráči. Uvidíme, co z toho vyjde.“

Tlačíte na vedení, aby se to podařilo?

„Víme, co chceme. Bylo by výborné, kdyby aspoň jeden hráč s námi už odletěl (20. ledna) do Turecka. Pokud se to podaří, bude to bezvadné, ale nebudeme předbíhat.“ (usmívá se)

