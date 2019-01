Jablonec láká Kozáka! Pelta je blízko návratu bývalého střelce Lazia | iSport.cz

Patka zleva doprava, nesmělý úsměv, osmnáct let... Tenkrát v létě 2008 to bylo naposledy, co Libor Kozák působil v Česku, v druholigové Opavě, než jako talentovaný útočník přestoupil do Lazia Řím za zhruba třicet milionů korun. Po více než deseti letech se chystá jeho návrat.

29letého střelce chce získat Jablonec. Šéf severočeského klubu Miroslav Pelta dělá první poslední, aby hráče se zkušenostmi ze Serie A a Premier League dotáhl na Střelnici. Teď si projedeme, co všechno vlastně Kozák za těch deset let prožil. Protože toho vůbec nebylo málo...

Z Česka vystřelil už jako osmnáctiletý puberťák za zhruba třicet milionů do slavného Lazia Řím. Ve své první sezoně tam sice dostal čuchnout ve třech zápasech, mimo jiné proti Interu Milán a Juventusu, ale většinu ročníku odehrál v juniorské Primaveře.

Následovalo hostování v Serii B v Brescii. A pak už konečně docela prorazil. Hlavně v sezoně 2012/2013, kdy se stal nejlepším střelcem Evropské ligy.

Tenkrát mu to ve čtvrtky pěkně pálilo. Gól dal Mariboru, dva Panathinaikosu a Mönchengladbachu, VfB Stuttgart sestřelil dokonce hattrickem. Osm zásahů celkem a Lazio tehdy dotáhl až mezi nejlepší osmičku soutěže.

A šup do Premier Leauge. Za více než dvě stě milionů korun do Aston Villy. Jenže místo dalšího posunu v kariéře začaly velké potíže.Na začátku roku 2013 si vážně zlomil nohu a mimo byl bez dvou měsíců rok a půl. A jen co se uzdravil, byl za půl roku zase na marodce, tentokrát kvůli kolenním vazům, jejichž léčení mu zabralo zhruba sedm měsíců.

Aston Villa mezitím spadla do druhé ligy, a po pár nevydařených výkonech šel Kozák pryč. Po dvou angažmá v Serii B – v Bari a v Livornu – to teď vypadá na velký návrat.

Během úterka měl opavský odchovanec absolvovat jednání s jabloneckým šéfem Miroslavem Peltou, a zdroje Sportu hovořily o tom, že všechno je na dobré cestě.