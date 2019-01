Pikantní přestup číslo 2? Do Baníku má namířeno opavský Puškáč | iSport.cz

O Puškáče, který na podzim nastoupil do jedenácti zápasů a vstřelil dva góly (pak se zranil), stojí Baník delší dobu. Nyní to vypadá, že k transferu opravdu dojde.

Puškáč do Baníku přestoupí, otázkou je, kdy se v Ostravě bude hlásit. Ve středu byl totiž v Opavě přeřazen do béčka, SFC ho tam chce nechat až do konce kontraktu. To se však může změnit, pokud Baník splní opavské požadavky, tedy finanční či hráčské vyrovnání.

"Nyní povedeme jednání s potencionálním zájemcem o jeho služby. Pokud nedojde ke shodě, setrvá Puškáč v rezervním týmu do doby, než mu v našem klubu skončí platný kontrakt. Pokud ke shodě dojde, jsme ochotni při splnění námi stanovených podmínek jeho smlouvu předčasně ukončit a Davida okamžitě uvolnit," uvedl sportovní ředitel Opavy Alois Grussmann na klubovém webu.

Pokud by došlo ke shodě, Puškáč by mohl s ostravským Baníkem odletět příští týden do Turecka.