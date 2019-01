Případ Šural: Sparta se dohodla s Alanyasporem, čeká se na hráče | iSport.cz

Server iSport.cz už během vánočních svátků informoval o tom, že se o bývalého kapitána Sparty Josefa Šurala zajímají dva turecké kluby. Jedním z nich byl Alanyaspor, který v posledních dnech zintenzivnil snahu reprezentačního útočníka získat.

Podle informací portálu iSport.cz došlo v úterý večer k ústní dohodě na úrovni klubů. Přestupová částka by se měla činit zhruba 100 tisíc eur (asi 2,6 milionu korun). Sparta se nijak netajila tím, že případnému odchodu Šurala nebude stát v cestě. „Se vším respektem k Pepovi musíme najít dobré řešení pro všechny strany,“ potvrdil na tiskové konferenci při zahájení zimní přípravy sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Tak se nyní i stalo, klub svému závazku dostál. Nešrouboval cenu nahoru, s tureckou protistranou došel k oboustranně uspokojivému kompromisu. Nyní ovšem bude klíčové, jak se k nabídce Alanyasporu postaví samotný hráč.

Pokud ji Šural přijme, dokončení transferu nebude nic bránit. Stát by se tak mohlo velice rychle, turecký klub má totiž na seznamu posil do ofenzivy více jmen a pokud by od Šurala nedostal v nejbližších hodinách kladnou odpověď, velice pravděpodobně by stočil svůj zájem jiný směrem.

Šural v dosavadním průběhu ligového ročníku nastoupil do patnácti zápasů, ve kterých vstřelil tři branky. S pražským klubem má platný kontrakt do léta.