Hašek opět v rudém: Jsem kvalitní hráč. Ve Spartě se prosadím | iSport.cz

Například se Stanciem jste si často měnil pozice. Mohla by tahle spolupráce klapat?

„Byli jsme domluvení, že se případně prohodíme, pokud si odskočí. A řekl bych, že to fungovalo. Nejen Nico, ale i ostatní spoluhráči mají velkou kvalitu. Fotbal umějí. Na hřišti funguje prolínání i nezávisle na komunikaci.“

Je to jiné než v Bohemians?

„S Bohemkou jsme samozřejmě také chtěli hrát fotbal, ale ta individuální kvalita tam při vší úctě nebyla tak vysoká. To je prostě fakt. Tady je třeba větší nárok hrát víc po zemi, ještě víc dominovat. V tomto směru to asi bude trošku jiný. Ale já rád hraju fotbal a rád dominuji.“ (usmívá se)

Věříte, že se prosadíte do základní sestavy Sparty?

„Jinak bych sem nechodil…“

Takže věříte.

„Budu se snažit udělat všechno pro to, abych se do základu dostal. Jestli se mi to povede, nebo ne, to už je věc druhá. Jediné, co můžu udělat, je pracovat každý den tak, jak umím. V Bohemce jsem zažil něco podobného. Přišel jsem na čtrnáctidenní testy jako ‚no name‘ z druholigové Vlašimi, ale vždycky jsem věřil v moje schopnosti a že jsem kvalitní hráč. Věřím, že mám kvalitu na to, abych se dostal i do základu Sparty.“

Na jaké pozici se vidíte?

„Jsem schopný zahrát šestku a osmičku. Dřív jsem také hrál na desítce. Takže jsem relativně variabilní a budu čekat, co zvolí trenér. Jinak je těžké takhle předjímat na začátku přípravy. To bych se pouštěl do prognóz a mluvit v teoretické rovině zatím nemá smysl.“

Když se ještě vrátíme na úplný začátek, čekal jste, že se vrátíte do Sparty takhle brzy?

„Za cíl jsem to neměl, abych si říkal: jó, za rok se sem vrátím. Nic takového. Chtěl jsem se prosadit v Bohemce, a pak se posunout dál. Třeba do zahraničí, třeba v rámci české ligy. Obecně jsem se chtěl posunout na vyšší level, protože člověk to hraje pro to, aby se pořád zlepšoval.“

Říkal jste si už během podzimu, že by nějaká nabídka mohla přijít?

„Věřil jsem tomu. Nakonec těch nabídek bylo víc, byť se konkrétně jednalo pouze se Spartou. Trošku se to táhlo kvůli nějakým věcem, ale já do Sparty chtěl. Protože věřím, že to tady půjde nahoru. A já toho chci být součástí.“

Celkem intenzivní zájem měla i Slavia…

„Což mě samozřejmě potěšilo. Sparta a Slavia jsou top kluby. Společně s Plzní se odtrhly od zbytku ligy.“

S tátou jste nabídky konzultoval?

„Bavili jsme se o tom. Pár názorů mi předal, ale nedá se říct, že by se jednalo o rady. Ve finále je vždycky poslední rozhodnutí na mně. Už mi není deset.“ (směje se)