Kladrubský: Sparta musí ustát tlak. Rosický je pro ni správná volba | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - České Budějovice 3:1. Rudí nezaváhali, pálil Stanciu a mladíci VŠECHNA VIDEA ZDE

Užil jste si zimní premiéru, nebo jste byl zklamaný z porážky?

„Bylo to těžké, máme za sebou teprve dva tréninky. V létě jsme Spartu doma porazili, ale teď to byl jiný příběh.“

Proč?

„Po dovolené do toho každý dal všechno, co mohl, jenže kvalita byla na straně Sparty. To rozhodlo.“

Bavil vás fotbal v husté chumelenici?

„Nejsme Sparta ani Slavia, abychom letěli někam do Portugalska a většinu zápasů hráli na přírodní trávě. Bylo to strašný, fotbal bych v tomhle počasí zakázal. Ale patří to k tomu, i tohle je zimní příprava.“

Mimochodem, jak se vám jeví Sparta po zimních změnách?

„Z přípravy toho moc nevyčtete, naplno to ukáže až liga. Pro mě je Sparta pořád nejlepší klub v Česku, musí ustát enormní tlak ze strany médií i fanoušků. Když se to povede, bude úspěšná.“

Víc než na podzim?

„Věřím, že tým bude zase šlapat a z pátého místa se posune výš. Vývoj na Letné směřuje k lepšímu: třeba v pondělí přišli dva obránci z Jablonce, kteří v lize patří k lepším. Teď ještě, aby za týmem stáli fanoušci, a bude to fajn.“

Nový sportovní ředitel Tomáš Rosický se vám zamlouvá jak?

„Moc. Je to pan fotbalista, který během kariéry dokázal spoustu velkých věcí. Má u všech respekt, takže tohle může být pro Spartu dobrá cesta.“

I když jako bafuňář teprve začíná?

„To ano, ale má velkou podporu ze strany vedení i sparťanského národa. Nová funkce pro Rosu sice může být velké břemeno, ovšem sám říkal, že má rád výzvy. I mně se tohle řešení líbí.“

Hašek, Lischka i Hanousek poprvé v dresu Sparty: Jak si vedli podle kouče Horňáka? 720p 360p REKLAMA