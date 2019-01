Pelta přiznal úbytek sponzorů. Co říká na prodej opor a chybějící fanoušky? | iSport.cz

Pro Jablonec byl podzim historicky zlomový. Tým trenéra Petra Rady se poprvé představil v základní skupině Evropské ligy, ve které sice skončil na posledním místě, ale prezentoval sympatickými výkony, dokázal si připsat i výhru nad Dynamem Kyjev a obrat o body Astanu a zatápěl také francouzskému Rennes. V domácí soutěži se Severočeši postupně vypracovali do špičky tabulky a do jarní části vstoupí ze čtvrtého místa.

Po podzimu však došlo na odchod třech klíčových hráčů základní sestavy. Do Sparty zamířil stoper David Lischka a pracovitý krajní bek Matěj Hanousek, se zelenobílým dresem se rozloučil také záložník Lukáš Masopust, který zamířil do Slavie. Nejasná situace navíc stále zůstává okolo Michala Trávníka.

„Myslím, že jsme podali výkony na hranici maxima současných možností Jablonce. Nemůžeme se však pustit do takové finanční spirály, stačí pár chybných rozhodnutí a klub je ekonomicky pryč... Dvěma hráčům jsem slíbil, že v případě adekvátní nabídky budou moct Jablonec opustit. Jednalo se o Lukáše Masopusta a Michala Trávníka," prozradil Pelta.

Šéf jabloneckého fotbalu zároveň přiznal, že klub výrazně ovlivnilo jeho trestní stíhání v kauze zneužitých dotací pro sport. „Moje zatčení a obvinění se projevilo v příjmech z reklamy do klubu. Snížily se nám minimálně o padesát procent. Nebýt Evropské ligy, měli bychom velké provozní problémy z hlediska svých závazků vyplývajících z uzavřených smluv. To je fakt."

Dokud se situace kolem Pelty nevyjasní, nejistota bude pokračovat. „Firmy, které s námi spolupracovaly, ve většině případů snížily příspěvek, nebo neprodloužily smlouvu. Akcionáři firem řekli, že do doby, než bude objasněna situace okolo mě, přeruší podporu klubu. Je to záležitost velmi nepříjemná, ale musíme s touto skutečností pracovat i do budoucna, jelikož kauza není u konce,“ dodal Pelta.

Skutečnost, že by byl odchod několika hráčů základní sestavy nutností, ale nejvyšší muž severočeského klubu odmítá. „Slovo nutnost je až příliš silné. Nicméně vzhledem k tomu, že nás kauza poznamenala na straně příjmů klubu, musíme uvažovat tak, že zásadní pro jablonecký fotbal je ekonomická stabilita. Nemůžeme kalkulovat s příjmy z Evropské ligy, čímž jsme si pomohli v minulém roce. Chceme mít i nějaký finanční polštář, dokud není u konce mé vyšetřování. A já jsem majoritní akcionář a zároveň se tady starám o financování klubu. Takže je potřeba chovat se konzervativně.“

Na tribunách mu chybí střední generace

Finance nejsou však ani zdaleka jediná věc, která by Miroslava Peltu trápila. Bývalý předseda FAČR přiznal, že klub se dlouhodobě potýká s nízkou návštěvností. Fanoušci nevyprodali stadion na Střelnici (kapacita 6 208 diváků) ani při premiérových klubových soubojích Evropské ligy s francouzským Rennes, Astanou a Dynamem Kyjev.

Severočeši jsou zároveň čtvrtým nejhorším klubem v průměrné domácí návštěvnosti ve FORTUNA:LIZE. Na duely v Jablonci chodí průměrně 3 102 diváků, méně zaznamenali na podzim už jen v Mladé Boleslavi, Opavě a na pražské Dukle.

„Když jsme neměli vyprodané zápasy Evropské ligy, bolelo mě to u srdce. A je to jedna z věcí, která mě na jabloneckém fotbale trápí. Návštěvnost není dobrá a je potřeba s tím něco dělat. Nechci to vzdát. Myslím si, že tu máme lidi v důchodovém věku, což jsou naši letití fandové, a mladou generaci. Ale chybí nám střední generace. Na tom je potřeba pracovat,“ přiznal čtyřiapadesátiletý podnikatel.

Ten se bude snažit v jarní části nalákat fanoušky i na nové posily. Klub oznámil příchod mladého slovenského reprezentanta Andreje Fábryho a jednadvacetiletého stopera Davida Štěpánka.

Posilování navíc není konec. „Zvažujeme ještě angažování hráče, který má velké mezinárodní zkušenosti, působí v zahraničí a projevil zájem o návrat do České republiky. Doufám, že během pár dnů přivedeme do Jablonce hráče a jablonecký fanoušek řekne, že to má hlavu a patu.“

Podle informací deníku Sport usilují Severočeši o získání útočníka Libora Kozáka, který v předešlé sezoně hrál italskou Serii B.

Cíle pro zbytek sezony? „Pokusíme se dostat do předkola Evropské ligy. A chtěli bychom být úspěšní. Trenér Petr Rada tady udělal kus práce a teď jsme jednali o prodloužení smlouvy, momentálně se blížíme k dohodě. Chceme mu opět vybudovat mužstvo, které bude v České republice postrachem každého soupeře,“ prohlásil Pelta.