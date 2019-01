Pokorný: Podzim ve Slavii? Rvalo se to ve mně. Věděl jsem, že chci odejít | iSport.cz

Má za sebou smolný rok, ale úsměv mu z tváře nezmizel. Když Lukáš Pokorný po prvním letošním tréninku Bohemians kráčel mezi reportéry, rozverně prohodil: „Chodím k vám, jen když přestupuju.“ Loni v zimě toužil ve Slavii restartovat stagnující kariéru, teď chce totéž na hostování u vršovických sousedů.

Nepřipadáte si jako hrdina kultovní komedie Na Hromnice o den více, jenž uvízl v komické časové smyčce?

„Pravda, před rokem jsem si na Slavii sliboval to samé. Rád bych ukázal sobě i ostatním, že ještě můžu hrát velký fotbal. Důležité je, abych cítil důvěru trenéra i okolí, pak by to mohlo jít. Loni mi to nevyšlo, teď se o to chci poprat v Bohemce a pomoct jí k záchraně.“

Jste z nepovedeného roku 2018 zklamaný? Ve Slavii jste dostal minimum šancí a na podzim ještě marodil.

„Jasně, šel jsem do Slavie s velkým očekáváním a dostal jsem záruky, které se mými výkony nebo něčím jiným bohužel nepotvrdily. Rvalo se to ve mně. Ale i tohle je fotbal, tyhle zkušenosti mi můžou hodně pomoct.“

A to zranění? Už jste fit?

„Půlku podzimu jsem měl trable se svalem, ale teď se cítím v pohodě a trénuju naplno. Už ke konci podzimu jsem byl fit, jenže ve Slavii se pro mě místo nenašlo. Hned jsem věděl, že chci odejít. Hledala se ideální varianta, a když jsem se dozvěděl o Bohemce, skoro jsem o tom ani nepřemýšlel a jen čekal, jestli se kluby dohodnou.“

Neříkal jste si někdy, že kdybyste před rokem neodešel z Montpellieru do Slavie, vyšlo by to nastejno?

„I tohle jsem měl v hlavě. Měl ses na to vykašlat, zůstat ve Francii a na pláži si v klídku popíjet Cuba Libre… Jenže jsem v Montpellieru půl roku nehrál a od trenéra jsem věděl, že se to nezmění. Chtěl jsem to řešit a naskytla se možnost jít do Slavie. Jenže ani tam to nevyšlo a teď mám v Bohemce půl roku na to, abych se rozehrál. Pak se můžu vrátit do Slavie nebo hrát kdekoliv jinde.“

Možná jarní sestava Bohemians Fryšták Dostál Hůlka Pokorný Schumacher Jindřišek Reiter Ljovin F. Hašek Vodháněl Júsuf

Zpátky k Bohemians: zlákala vás i myšlenka, že to z Edenu není daleko?

„Nebyl to pro mě úplně nejdůležitější detail, ale byl dost podstatný. Nechtěl jsem být celé jaro někde sám bez manželky a dítěte. To by mi nedávalo smysl. Po rozhovorech s trenérem a vedením Bohemky jsem věděl, že je to správná volba.“

Může vám sedět i běhavý a agresivní styl Bohemians?

„Bohemka vždycky hrála bojovně, teď za trenéra Haška se to ještě umocnilo. Doufám, že mi tenhle fotbal bude sedět. Nechci to moc srovnávat s tím, co jsem kdysi zažil v Liberci, protože každý tým má svoje specifika. Ale ano, zatím to na mě dělá podobný dojem. Rodinná atmosféra, stejný styl fotbalu… V Liberci jsem začal pravidelně hrát ligu a dostal se odtud do světa, takže bych se nebránil, kdyby to v Bohemce šlo stejně dobře.“

Mimochodem, už jste si všiml, že jste jeden z nejvyšších hráčů v týmu?

„Asi je to jedna z věcí, proč si mě trenér vybral. Bez deseti centimetrů mám dva metry, moje výška může Bohemce pomoct. Zato na tréninku je to pro mě nevýhoda, skoro všichni jsou malí a zatraceně rychlí. Mám se od nich co učit.“

Nemělo by to být spíš naopak? Posila ze Slavie do Bohemians nepřichází každý den.

„Nechci si hrát na profesora, je tu dost zkušenějších hráčů. Já v pětadvaceti patřím do střední generace, ale pokud budu moct mladším klukům pomoct, budu jedině rád. V týmu je hodně hráčů na začátku kariéry, společně můžeme být úspěšní.“

A vylepšit podzimní třinácté místo, které bylo po úspěšné minulé sezoně ostuda?

„Začátek měli kluci skvělý, škoda konce podzimu a šňůry osmi zápasů bez vítězství. Tým je tady stejný jako před rokem, kdy byla Bohemka sedmá, takže nemám strach. Věřím, že to zlomíme a půjdeme nahoru. I kvůli tomu jsem tady.“