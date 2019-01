Posila Jablonce Štěpánek: první zápas, kapitánská páska a první gól | iSport.cz

Fotbalisty Jablonce posílil stoper David Štěpánek z druholigové Jihlavy. Jednadvacetiletý obránce podepsal se severočeským klubem smlouvu do konce června 2022 a na Střelnici by mohl nahradit Davida Lischku, který nedávno odešel do Sparty. Jablonec o přestupu informoval na svém webu.