Potíže pro Spartu. U Lischky se objevily problémy se srdcem | iSport.cz

Ve středu dopoledne oblékl David Lischka poprvé rudý dres, naskočil do úvodního přípravného zápasu Sparty proti Českým Budějovicím. Paralelně s tím se dotahoval jeho přestup do Sparty, vše mělo být pouze formalitou. Problém však nastal v momentě, kdy hráč podstoupil lékařskou prohlídku.

„Testy odhalily určité problémy se srdcem. Hráče proto čeká další vyšetření. Klub nepanikaří, počká si na výsledky,“ uvedl pro portál iSport.cz zdroj detailně obeznámený s děním v klubu.

Jisté v tuhle chvíli je, že Lischka nenastoupí do sobotního přípravného utkání proti Chotěbuzi, v nejbližších dnech podstoupí další zevrubné testy. Ty by měly odhalit, zda se jedná skutečné o vážný problém či to byla chvilková anomálie způsobem třeba náročným současným programem.

Lischkův případ je velice podobný tomu, čím si před rokem a půl prošel útočník Patrik Schick. Ten byl v létě roku 2017 blízko přestupu do Juventusu, lékařské testy ale rovněž odhalily určité problémy se srdcem. Z transferu proto sešlo, Schick následně zamířil do AS Řím a od té doby bez jakýchkoli problémů nastupuje.

To může být i Lischkův případ, jasněji bude po dalším vyšetření. To by mělo proběhnout do konce týdne. Pokud by i to ukázalo určité problémy, nelze vyloučit, že by z přestupu do Sparty sešlo. Transfer totiž dosud nebyl formálně dokončen a Lischka je papírově i nadále hráčem Jablonce.