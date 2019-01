Hájek se těší do Boleslavi: o Vrbovi, LM z tribuny či posilách Plzně | iSport.cz

Hned v prvním jarním zápase proti Plzni nemůžete nastoupit. Je to z hlediska integrace do nového týmu komplikace?

„Někteří to samozřejmě jako komplikaci vidět můžou, když jsem se loučil v Plzni, říkali mi, že první zápas hrát nebudu. Tak to bohužel je a nemá cenu to dál řešit.

Na podzim jste za Plzeň odehrál pouze dva zápasy v MOL Cupu. Bylo tedy jasné, že musíte odejít?

„Hlavně jsem chtěl samozřejmě hrát. V Plzni jsem na jaře nastupoval, ale pak přišlo zranění… Byl jsem rád, že přišla Mladá Boleslav, která mě chtěla, a já jsem měl jasno, že pokud se v Plzni něco extra jako třeba zranění nestane, že bych chtěl sem odejít.“

Jak zatím své angažmá v Plzni hodnotíte?

„Kladně. Byl jsem v Plzni dva roky, které byly krásné, pořád tam mám smlouvu. Nechci říkat, že se jdu do Mladé Boleslavi rozehrát, chci jí v první řadě pomoct. A chci pomoct i sám sobě, i když na prvním místě je samozřejmě tým. Co bude za půl roku, se uvidí.“

Ze Zlína odešlo v posledních letech do lepších týmů hodně hráčů, namátkou vy, Tomáš Poznar, Lukáš Železník, Vukadin Vukadinovič, nicméně většina se úplně neprosadila. Je to jen náhoda, nebo to má společného jmenovatele?

„Společného jmenovatele to určitě nemá. Pokud jde o mě, když jsem do Plzně přišel, odehrál jsem půlku zápasů, nehrál jsem jen na podzim. U některých kluků, které jste jmenoval, nehrál roli jen fotbal, ale i rodina, kvůli které se vrátili. Uspět je samozřejmě těžké.“