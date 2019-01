Hráč, co fanouškům vyrazí dech? Jablonec řeší příchod Hlouška | iSport.cz

Jablonec hledá posily mezi dlouholetými českými legionáři. Jedná s útočníkem Liborem Kozákem z druholigového italského Livorna, jak deník Sport informoval už v minulých dnech, a také se zajímá o obránce Adama Hlouška z Legie Varšava, který hrál v české soutěži naposledy před sedmi lety.

Hloušek by mohl být hráčem, o němž mluvil šéf Jablonce Miroslav Pelta. „Mám ještě jedno jméno, které když se podaří přivést do Jablonce, tak vyrazím příznivcům dech. Ale nechci nikoho jmenovat, nerad bych ohrozil jednání,“ prohlásil Pelta ve středu pro klubový web. Na Hlouška i Kozáka by seděla také druhá charakteristika jabloneckého bosse. „Ještě zvažujeme angažování hráče, který má velké mezinárodní zkušenosti, působí v zahraničí a projevil zájem o návrat do České republiky.“

„Příští týden jednáme s Legií o Adamově budoucnosti. S Mírou Peltou jsem se o něm bavil a Jablonec je pro Adama jednou z variant,“ připustil hráčův manažer Pavel Paska. Momentální stav vypadá tak, že Hloušek má v Legii smlouvu do konce sezony. Jeho návrat do Jablonce, jehož je odchovancem a ligu si za něj zahrál mezi lety 2006 a 2009, je reálný spíš až od léta po vypršení kontraktu.

Hloušek působí v Legii tři roky, má s ní tři ligové tituly a okusil zde i Ligu mistrů. Za sebou má kromě Jablonce také štace ve Stuttgartu, Norimberku, Slavii a Kaiserslauternu. Třicetiletý obránce nastupuje v polském celku pravidelně, v aktuální sezoně zasáhl do pětadvaceti soutěžních zápasů a vstřelil v nich dva góly. Jablonec by jeho angažováním vyřešil podstav na levém kraji obrany, kde oslabil odchodem Matěje Hanouska do Sparty.

Ale až od léta. Nyní v zimě by Severočeši mohli tuto pozici vyztužit Bogdanem Vatajelem ze Sparty, o něhož stáli už v létě. „Projevili jsme o něj zájem, teď záleží, jak Sparta zareaguje,“ přiznal jablonecký trenér Petr Rada po včerejším zápase Tipsport ligy s Varnsdorfem (1:0).

Kouč Severočechů zároveň poznamenal, že o případném příchodu Kozáka neví. „Já jsem s ním osobně nemluvil, takže vám nemůžu nic říct. Sám jsem to četl v novinách. Možná že prezident… Ale Kozák by přišel, jen kdyby odešel jeden z útočníků. Abychom tu měli na jednu soutěž čtyři útočníky, to si myslím, že je hodně,“ prohlásil Rada.