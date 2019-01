Hotovo?! Šural dal přestupu ze Sparty zelenou, už odcestoval do Turecka | iSport.cz

Je to prakticky hotová věc. Útočník Josef Šural opustí Spartu a stane se novým hráčem Alanyasporu. Podle informací portálu iSport.cz se bývalý kapitán po dlouhém přemýšlení rozhodl kývnout na zahraniční misi a v pátek odpoledne už do Turecka odcestoval. Během víkendu by se měly doladit veškeré formální náležitosti transferu, jedna zimní přestupová sága tak zřejmě píše svou poslední kapitolu.