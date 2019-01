Jánoš: S Baníkem chceme do skupiny o titul. Co láká hráče do Ostravy? | iSport.cz

Jeho červencový příchod? Akce kulový blesk. Adam Jánoš do Baníku přestoupil jen pár hodin před prvním zápasem s Jabloncem. Do něj nastoupil coby střídající hráč, pak už pokaždé figuroval v základní sestavě. Stejné by to mělo být i na jaře po premiérové přípravě v Ostravě.

V létě to byl fofr, do Baníku jste přišel pár hodin před prvním kolem. Asi je lepší být takhle v klidu celou přípravu s týmem, že?

„Asi je to samozřejmě lepší, protože je víc času na to, abych se s klukama ještě více sžil. Neříkám, že za celý podzim jsme se nesehráli, ale přece jen příprava je o něčem jiném. I když taktika přijde na řadu v teple, teď sbíráme kondici. Takže úplně v klidu to není, necítím se moc ideálně... (směje se). Příprava je zatím hodně těžká, do toho mám doma malého, takže spím přerušovaně, ale zvládáme to dobře. Musíme se poprat i s těmi podmínkami, protože umělka taky není úplně dobrá pro tělo.“

Na druhou stranu, v červenci jste byl hozen do vody, nebyl čas nad ničím přemýšlet a zvládl jste to...

„Možná to bylo lepší, co se týče psychiky, ale na konci přípravy už jsem nehrával zápasy, takže mi to chybělo. Taky jsem pak míval v lize ke konci zápasů křeče. Postupem času se to zlepšilo, dotrénoval jsem, ale manko tam bylo. Proto jsem rád i teď za Tipsport ligu, každý zápas se počítá.“

Plní zatím angažmá v Baníku vaše očekávání? Pravidelně hráváte, jste třetí v tabulce.

„Podle tabulky bych to nebral. Jsme sice třetí, je to výhoda, ale spíš jsem celkově příjemně překvapený z toho, jak jsem zapadl. Je tady super parta, fungující klub, zázemí, fanoušci. Posunul jsem se o kus výš.“

Přitom dřív nebývalo příliš zvykem, aby se hráči z Prahy stěhovali do Ostravy. Byl spíš opačný trend. Čím to je?

„Nechci říct, že předtím se klubu nedařilo, ale asi tomu nepomohly ty podmínky, které tady byly předtím. Teď se to zlepšilo, přišel pan Brabec (majitel) a celé to zvedl. Navíc Baník má pořád jméno! Je to klub s historií, který vyhrával tituly a má skvělé fanoušky.