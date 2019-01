Karlsson po debutu: Polepšil jsem si. Zahozená šance? Trefím se v lize | iSport.cz

Máte za sebou první zápas v dresu Sparty, jak se vám hrálo?

„Na hřišti jsem se cítil velmi dobře. Dostal jsem dnes kapitánskou pásku, což je pro mě velká čest. Vím, že se to takhle při prvních zápasech dělá, ale byl to velmi příjemný pocit. První poločas jsme nehráli špatně, hodně jsem si zaběhal. Myslím, že můj první start v dresu Sparty splnil účel.“





Jak jste se cítil na hřišti s novým týmem?

„Dorozumívání se spoluhráči je pro mě docela těžké, čeština je velmi náročný jazyk. Ale už jsem se naučil několik slov jako levá, pravá a další. Budu se snažit se spoluhráči hodně mluvit. Myslím, že to bude dobré, ale samozřejmě se v tomhle musím hodně zlepšit.“





Co jste říkal na dnešního soupeře?

„Myslím si, že to pro nás byla opravdu dobrá zkouška. Jde sice o tým z třetí německé ligy, kterému se na podzim zase tolik nedařilo, ale snažili se hrát fotbal do nohy, často rozehrávali s brankářem. Chyběla jim trošku kvalita v poslední fázi, ale udělali na mě dojem.“





V prvním poločase jste dost presoval. Nebál jste se organizovat svoje spoluhráče. Je tohle váš styl hry?

„Jsem Švéd, máme v povaze být co nejlepší spoluhráči. V mém minulém klubu jsem zažil skvělého kapitána. Vím, že ve Spartě nejsem kapitán, ale chci spoluhráčům na hřišti pomoct nejen výkony, ale i s nimi hodně mluvit.“





Měl jste i velkou šanci. Co se tam stalo?

„Ano, v poslední minutě poločasu jsem šel sám na brankáře po skvělé přihrávce od jednoho ze spoluhráčů. Gólman velmi dobře a brzy vyběhl. Myslím si, že jsem zakončil slušně kolem něj, bohužel mě nohou vychytal. Nevadí, důležité je, že jsme vyhráli přátelské utkání a věřím, že se prosadím v ligových zápasech."





Jak vnímáte kvalitu Sparty v porovnání se Švédskem?

„Myslím si, že rozdíl tu je. Ve Spartě má hned několik hráčů opravdu velmi dobrou techniku na velké úrovni. Celkově tu v kádru vidím hodně silných a běhavých hráčů, v tomhle tu je oproti Švédsku výrazná změna kvality. Sparta je samozřejmě větší klub, polepšil jsem si.“





Co podle vás může Spartě pomoct na lepší umístění?

„Už jsem to zmiňoval. Myslím si, že je velmi důležité, abychom společně hodně komunikovali a byli více pozitivní. Mám to vyzkoušené ze Švédska. Neměli jsme nejkvalitnější mužstvo, ale díky soudržnosti jsme to dotáhli až na druhé místo tabulky.“