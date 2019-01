Žádné retro! V Plzni bojují o místo osmnáctiletí talenti, už dávají i góly | iSport.cz

Nadaní mladíci proti Sokolovu nastoupili v druhé jedenáctce, která na prokřehlé umělé trávě v Luční ulici odehrála 2x30 minut. Šulc obsadil pravý kraj zálohy, Kepl si stoupl na hrot vedle zimní posily Jeana-Davida Beauguela.

Teprve osmnáctiletí hráči si v utkání vystavili nejlepší možnou vizitku – Šulc pálil přesně z hranice vápna hned po čtyřech minutách na hřišti, následující dvě trefy měl na svědomí mladý kanonýr Kepl. Plzeň díky přičinění svých mladíků vedla rázem 5:1 a namířila k pohodlnému vítězství 7:2.

„Dorostenecký a dospělý fotbal je něco jiného. Za týden v přípravě udělali obrovský pokrok, pomaličku si zvykají na tempo v tréninku i na tvrdost přihrávek, ukázalo se to i dneska,“ chválil asistent plzeňského trenéra Zdeněk Bečka.

Šulc i Kepl odehráli fantastický podzim, nakoukli i do reprezentační devatenáctky. „Juniorská Liga mistrů je zatím asi můj vrchol kariéry,“ soukal ze sebe Šulc, když hodnotil své sobotní představení. „Určitě jsem spokojený. Bylo to náročné, protože na křídlech normálně nehraju. V mužích jsou rozdílné hlavně souboje, je to víc silové a tvrdší. Ale mám vedle sebe nejlepší hráče v lize, takže se mi hrálo lépe. Podle mě jsem to zvládl,“ dodal spokojený blonďatý záložník, který zapsal vedle gólu i dvě asistence.

S Keplem si strkají balon takřka poslepu, společně prošli mládežnickou akademií Viktorie a společně také klepou na dveře prvního týmu. „S Tomášem jsem si rozuměl na hřišti asi nejvíc. Hraju s ním od žáků, je to můj kůň. Chtěl jsem, aby si taky dal gól. Viděl jsem ho, tak jsem mu přihrál,“ culil se Šulc.

V tréninkovém procesu mají ještě týden, aby trenéra Vrbu zaujali natolik, že zůstanou v kádru i pro soustředění ve Španělsku. „Šanci má každý. Ještě nevíme, jestli pojedou na soustředění Krmenčík, Kopic, Řezník a Kolář (všichni po operaci), jestli nebudou další zranění. To se ještě bude řešit během nadcházejícího týdne,“ podotkl Bečka.

Oba nadaní hráči se snaží vyvrátit plzeňské pravidlo, že v našlapaném kádru dostávají „čuchnout“ výhradně borci, kteří už mají na svých kopačkách desítky bitev a platí za hotové fotbalisty. „Šance tam asi je, ale to není na mě. Musím na trénincích podávat dobré výkony a makat, pak se uvidí,“ komentoval Šulc své šance na setrvání v kádru i pro herní soustředění, kam Plzeň odlétá v neděli 20. ledna.

V Plzni se pomalu derou do popředí mladší ročníky – v závěru podzimu dostávali prostor Milan Havel (24 let) a Aleš Čermák (24). V kádru je nigerijský rychlík Ubong Ekpai (23) nebo Pavel Bucha (20). Mezi mladší hráče patří klíčový středopolař Patrik Hrošovský (26) či zimní posily Jean-David Beauguel (26) a Joel Kayamba (26). Plzni patří talentovaný dorostenec Dominik Janošek (20), který zatím zůstává na hostování ve Slovácku. Podle informací iSport.cz klub vážně jedná i o příchodu Ladislava Krejčího (19) ze Zbrojovky Brno.