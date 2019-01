Ščasný: Tettehův odchod do Anglie není teď reálný. Co řekl o posilách? | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Drchal, 24. Drchal, 35. Ćivić, 79. Stanciu, 81. Chervak Hosté: Sestavy Domácí: 1. poločas: Bičík – Zahustel, Plechatý (C), Costa, Ćivić – Karlsson, Vácha, Kanga, Sáček, Chipciu – Drchal

2. poločas: Bičík – Wiesner, Radaković, Chervak, Hanousek – Hložek, Frýdek, Hašek (C), Stanciu, Plavšić – Tetteh Hosté: Pávek (46. Štorc) – Láncz, Tichý, Rada, Podzimek, Uvíra (C), Hovorka, Šípek, Mysliveček, Zoubek, Maione Karty Hosté: Rada Rozhodčí Nenadál – Nádvorník, Hájek Stadion Tréninkové centrum Sparty, Praha-Strahov

Máte za sebou první část přípravy. Jak ji hodnotíte?

„Vše běží, jak jsme chtěli. Tento blok byl jasně naplánovaný a proběhl dle našich představ. Samozřejmě malou komplikací byla viróza, která nás postihla a hráči na dva, tři dny různě vypadávali, ale jinak bylo vše podle plánu.“

Co se týče nabírání fyzické kondice, máte splněno a ve Španělsku se budete věnovat jen hře?

„Během uplynulých 14 dní jsme trénovali opravdu hodně. Samozřejmě nemůžeme nyní úplně přestat a přejít na taktickou stránku, ale poměr zatížení a taktické stránky se bude určitě měnit.“

Zimní příprava je nyní o poznání kratší. Musel jste oproti minulým rokům něco měnit?

„Měnili jsme a výrazně. Celkově má příprava jen pět týdnů. Nicméně si myslím, že je to optimální délka. Skladba tréninků tak byla uzpůsobená této délce přípravy.

V první části přípravy nastřílel nejvíce branek Václav Drchal. Překvapil vás tím?

„Byl jedním z hráčů, kteří vypadli z přípravy i z kádru kvůli zranění. Musím ale říct, že podobné výkony jsem od něj čekal. Po zranění se rychle vrátil zpátky do mužstva a přináší nový rozměr. Je pracovitý, nabízí se za obranu a jeho hra je pro nás hodně zajímavá. Jsem strašně rád, že se vrací do formy, kterou měl před svým vážným zraněním. Dává nám to možnost, využít různé typy útočníků, kterou jsme na podzim neměli.“

Jak to vypadá s pohybem v kádru. Ať už směrem ven nebo dovnitř?

„Směrem ven, tam se do toho zatím nechci pouštět. Někteří hráči už jsou pryč, někteří ještě tady. To ale neznamená, že by s námi odcestovali do Španělska. Tam je naše stanovisko jasné. Co se týče příchodů, tak mohu říct, že jsme v očekávání jednoho nebo dvou jmen. Není to ale nyní postavené tak, že by to byla otázka jednoho, dvou dnů, takže bych se k tomu zatím více nevyjadřoval.“

Objevily se zprávy o možném odchodu Benjamina Tetteha do Anglie. Co na to říkáte?

„V tuto chvíli jeho odchod do Anglie není reálný. Alespoň co se týče toho případu, o kterém mluvíte. (o Tetteha měl údajně projevit zájem Wolverhampton - pozn. red.). Nikdy ale neříkejte nikdy, protože se vždy může objevit nabídka, která osloví vedení. V tuto chvíli jeho možný odchod do Anglie nevidím jako reálný.“

Jak to vypadá s možný příchodem Filipa Panáka?

„Dostal povolení se s námi připravovat a očekávám, že se jeho přestup v nejbližších dnech podaří zrealizovat a dotáhnout.“

Jaká je situace kolem Davida Lischky?

„V tuto chvíli se k jeho případu nechci vyjadřovat. Fakt je ten, že se s námi nepřipravuje. Dostal stopku po vyšetřeních, ale vzhledem k tomu, že budou ještě následovat další, považoval bych za nekorektní se k tomu vyjadřovat a nechal bych to na lékařích.“

Nyní vás čeká soustředění ve Španělsku. Kolik hráčů s sebou povezete a objeví se tam i někteří mladí hráči, kteří zahájili zimní přípravu?

„Co mohu říct, protože se to dozvědí i hráči, je, že pojede 25 hráčů a 3 brankáři.“

Jak se vám jeví Vadym Chervak a Dominik Plechatý? První jmenovaný hrál dobře proti Chotěbuzi, Vltavínu dal dokonce gól.

„Tím, že z přípravy vypadl Lischka a do zápasu s Vltavínem nezasáhl ani Štetina, s námi oba pocestují do Španělska. Bohužel do zápasů zasáhli jen částečně. Musím je ale oba pochválit. Jeví se zajímavě. Jsou mladí, vše mají před sebou a vnímám to nyní tak, že jim příprava s námi může pomoci.“

Jak zatím hodnotíte nové posily?

„Nechci to nějak konkretizovat, a proto to shrnu do jedné věty. Všichni plní to, co jsme od nich čekali. Se všemi jsem spokojený.“

Trénoval jste před lety Martina Haška staršího a nyní máte v kádru jeho syna. Podobné je to i u Martina Frýdka. Myslíte si, že se v tomto ohledu dědí nějaké sparťanské geny?

„Začnu u Frýďase. Paradoxně je to trochu obráceně. Táta Frýdek byl technický, kreativní hráč. Zatímco mladý Martin je pracovitý, důrazný, tvrdý. U Hašků je to přesně obráceně. Spíše kluci zdědili fotbalové předpoklady.“

Přestože je zima, hrajete na dobrých terénech. Jak je toto pro vaši přípravu důležité?

„Pro nás je obrovské štěstí, že jsme hráli na takových terénech a hřiště nebyla zmrzlá. Kondiční část, včetně herní kondice jsme mohli udělat tady. Taktické věci, při kterých potřebujete hru přerušovat, uděláme nyní v teple ve Španělsku.“