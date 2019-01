Budujeme ve Spartě tým, který ví, jakou chce mít tvář, říká asistent Janoušek | iSport.cz

„Snažíme se budovat tým, který ví, jakou chce mít tvář. Chceme se prezentovat aktivní hrou, využít k tomu všechny osobnosti, které tu máme a to tak, aby to bylo prospěšné jak pro tým, tak pro výsledek,“ uvedl po zápase s Vltavínem Petr Janoušek, asistent trenéra Zdeňka Ščasného.

Spartě se dařilo více v první půli. „Do druhého poločasu jsme prostřídali tak, abychom rozložili zátěž. Trochu jsme se pak trápili v koncovce, kdy naše finální fáze nebyla ideální. Nakonec jsme se prosadili, což je pro nás dobře a bereme to jako další krůček ke chtěnému hernímu obrazu,“ konstatoval.

Letenské nasměroval za výhrou dvěma góly Václav Drchal. „Góly by nedal, kdyby mu tým nepomohl. Týmová součinnost nám vychází velmi dobře. Je cenné, že góly padají, ale bez toho, aby je vytvořil tým, tak nepadnou. Ano, zasloužil si je dát, protože v té situaci byl,“ naznačil, čemu Sparta přikládá váhu Janoušek.

Pražané nyní odlétají na soustředění do tepla do Španělska. Za dosavadní podmínky jsou ale vděční. „Moc si vážíme toho, že je tady takový areál a ředitel stadionu nám připraví takové podmínky. I počasí nám přeje, takže co víc si můžeme přát. I směrem k předejití zranění je to ideální,“ reagoval Janoušek na dobře připravený trávník na strahovském stadionu.