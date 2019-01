Vrba: Limberský? Jsem rád, že disciplinárka funguje. Kádr má hotový | iSport.cz

Do Španělska Viktoria bere všechny hráče, co jsou nyní v přípravě, včetně dvou dorostenců Tomáše Kepla a Pavla Šulce, k týmu se připojí i čtyři rekonvalescenti po operaci (Krmenčík, Kolář, Řezník, Kopic). "Kádr zúžíme až po návratu ze Španělska," prohlásil Vrba.

Jak po čtrnácti dnech tréninku a třech přípravných zápasech hodnotíte průběh zimní přípravy?

„Jsem rád, že jsme proti Ústí mohli hrát na přírodní trávě. V zápasech jsme protáčeli dvacet hráčů, dali jsme příležitost celému širšímu kádru a teprve teď ve Španělsku začneme pracovat na utvoření základní jedenáctky. Dali jsme hodně branek, doufám, že naše ofenziva bude úspěšná i v dalších zápasech.“

Na herní soustředění do španělské Málagy tedy berete celý kádr?

„Určitě ano, letíme i s operovanými hráči, kteří se budou dávat pomaličku dokupy. Uvidíme, jak na tom (Radim Řezník a Jan Kopic) budou zdravotně, jestli se v závěru soustředění zapojí do zápasů. Zatím to je takové padesát na padesát.“

Probíhá zatím zimní příprava podle vašich představ a bez zádrhelů?

„Ano, řekl bych, že to bylo na toto období dost výjimečné, protože jsme měli možnost druhý týden trénovat i na trávě, což se tak často nestává. Z tohoto pohledu jsme měli ideální podmínky na období, v němž obvykle mrzne a vše bývá pod sněhem.“

Proti Ústí nad Labem nenastoupil Roman Hubník, ani v jednom zápase se zatím neobjevil Matúš Kozáčik. Má to nějaký hlubší důvod?

„Nemá. Roman Hubník si ve středu při tréninku trošku narazil koleno, tak jsme ho šetřili. A co se týká Matúše Kozáčika, ten měl trošku problémy se zády, tak jsme nechtěli jít do rizika, aby se jeho zdravotní stav nezhoršil. Do Španělska už budou oba dva stoprocentně fit.“

Střelecky se tentokrát prosadily všechny tři posily – Erik Pačinda, Joel Kayamba i Jean-David Beauguel. Jak jste s nimi spokojení?

„Jsem samozřejmě rád, že se zatím ofenzivním hráčům daří, i když to samozřejmě není jen jejich zásluha, je to práce celého mužstva. Že jsme dali ve třech zápasech tolik gólů, je jen dobře, doufám, že v ofenzivě budeme silnější než na podzim, kdy jsme gólů v mistrovských utkáních dávali trošku míň, než jsme byli zvyklí. Dřív jsme v ofenzivě dominovali, zato teď jsme dominovali spíš v defenzivě, v lize jsme dostali nejméně gólů. Na ofenzivní hráče jsme se proto hodně zaměřili, přišli tři a díky nim se konkurence výrazně zvýší. Máme mnohem víc možností, než jsme měli na podzim.“

David Limberský dostal pokutu za svá vyjádření na Instagramu na adresu šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka. Co tomu říkáte?

(rozesměje se) „Jsem rád, že disciplinární komise takhle funguje, protože to bylo strašně rychlý. Soudy v Česku kolikrát trvají dva roky. Pokud se něco takového stane příště nám, budeme na to reagovat stejně a řekneme našim fanouškům, ať taky podají podnět k disciplinární komisi. A doufám, že se bude chovat ke všem úplně stejně.“