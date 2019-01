Nenápadný návrat na scénu. Prokeš je zpět v Dukle, radí majiteli | iSport.cz

Michal Prokeš a Dukla? Tohle spojení platilo devět let. Elegantní funkcionář byl v dejvickém klubu generálním manažerem, později předsedou představenstva a odcházel jako ředitel pro strategii. Dával dohromady originální filozofii mládeže obnovené Dukly a byl u toho, když se v roce 2011 na Julisce slavil velký návrat do ligy. Měl i akcionářský podíl.

Po výrazném intermezzu na Strahově je Prokeš zpátky na místě činu, dělá poradce majiteli Petru Pauknerovi. Shodlo se na tom několik na sobě nezávislých zdrojů Sportu. „Ano, dohodli jsme se s panem Pauknerem, že budu působit jako jeho poradce ve věcech sportovních,“ potvrdil Prokeš v pátek odpoledne. „Nicméně nebudu oficiálně figurovat ve strukturách klubu.“

Jméno zajímavé zimní posily nenajdete ani na webu Dukly. Z pragmatických důvodů: Prokeš má po říjnovém vynuceném konci ve funkci sportovně technického ředitele fotbalové asociace pošpiněnou image, strahovské vedení mělo problém s jeho nevysvětlenými výdaji na služební kreditce. Je ovšem veřejným tajemstvím, že Prokešovi šel po krku všemocný místopředseda asociace Roman Berbr. Dukla bude na jaře hrát o všechno a nechce si Berbra proti sobě poštvat.

Prokešův návrat na starou adresu nešokuje, poslední tým FORTUNA:LIGY je jeho srdeční záležitostí. Zaráží spíš zařazení do pozice Pauknerova poradce: majitel Dukly kritizoval Prokešovo (ne)hospodaření v době před svým příchodem. „Ti kluci, kteří mě do toho uvrtali, mi neřekli, že kdybych to nepřevzal, za měsíc by museli vyhlásit totální bankrot. A to jim nikdy nezapomenu,“ napsal Paukner předloni v mimořádně upřímném textu pro magazín Forbes.

Z Dukly se Prokeš odrazil na Strahov, kde udělal báječnou kariéru. Nejdřív seděl v radě pro koncepci výchovy mládeže, časem se vyšvihl do výkonného výboru a nakonec byl sportovně technickým ředitelem, měl pod sebou vizionářský projekt mládežnických akademií.

Ještě dnes si možná vzpomenete na jeho divoký odchod. Na fotbalovou asociaci poté přišel rozhořčený dopis, který podepsali zástupci akademií z šesti krajů plus Karel Poborský, Radek Bejbl či Petr Kouba, vicemistři Evropy 1996. Šéf budějovické akademie Tomáš Maruška se rovnou vzdal funkce, tak moc jej hnětl konec zapáleného reformátora.

Teď se Prokeš rozkoukává „doma“ na Dukle – a s rukama v klíně nesedí. Měl prsty v nedávném angažování svého exkolegy, váženého experta Antonína Baráka seniora, do mládežnické sekce, a měl asistovat i u příchodu španělského ofenzivního univerzála Pabla Gonzáleze Juáreze. A dál? Jeviště je volné.